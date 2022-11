Vélez defiende que el Gobierno central trabaja para "asegurar el agua para siempre" en la Región de Murcia

"Antes, los regantes no tenían nada más que trasvase y pancarta; ahora tienen trasvase y agua desalada", ha dicho el dirigente socialista

El delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, José Vélez, ha afirmado este jueves que el Gobierno de España trabaja para "asegurar el agua para siempre" en la comunidad autónoma, lo que va en "favor de los regantes, de los agricultores y de la Región de Murcia".

Vélez ha reaccionado así a las declaraciones del presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, quien ha afirmado que el dirigente socialista "sirve más a su jefe que a la Comunidad de Murcia" y, por eso, no le "sorprende" que su hoja de ruta sea "el recorte y el cierre progresivo del trasvase Tajo-Segura".

"Antes, los regantes no tenían nada más que trasvase y pancarta; ahora tienen trasvase y agua desalada, y cada vez va a ser a mejor precio y va a haber más", ha asegurado el dirigente socialista, quien se ha referido a continuación a las palabras vertidas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace unos días en Guadalajara.

A este respecto, Vélez ha señalado que el líder 'popular' dijo "que había que recortar el agua en la cuenca cedente", unas palabras que, a su juicio, "sí que son contrarias a la Región de Murcia, sí que son contrarias a los regantes, sí que son contrarias a los agricultores".

"Yo lo digo alto y claro, aunque es verdad que él --en referencia a López Miras-- no se entera porque simplemente está intentando salvar su sillón y si para eso Núñez Feijóo dice que no venga agua a Murcia, pues que no venga, dirá. Pero yo digo que tiene que venir con seguridad absolutísima y que tenemos que tener seguridad hídrica y equilibrio hídrico", ha precisado.

Esto quiere decir, según ha matizado el dirigente del PSOE, que "el agua que necesitamos tiene que estar segura" y, por eso, "estamos trabajando para interconectar desaladoras, poner energía fotovoltaica para que sea mucho más económica el precio del agua desalada y para elevar la cantidad del agua que se extrae", con el fin de "compensar la situación de que podamos tener menos agua" debido al cambio climático.

"Lo estamos viendo y nos lo están diciendo los expertos: el cambio climático hace que haya menos agua. Todos sabemos que entraban mil hectómetros cúbicos en el inicio del Tajo y hoy en día sabemos que se ha reducido por encima de 400 y va reduciéndose. Eso es el cambio climático, lo que alguno se empeñan en no querer ver", ha apostillado.

Vélez ha insistido que desde el Gobierno de la Nación "no vamos a mirar para otro lado y vamos a asegurar el agua para siempre para nuestros regantes, para nuestra agricultura, para nuestra región", para recalcar a renglón seguido que con quien no coincide "en absoluto" es con Núñez Feijóo, "que dice que como en C-LM necesitan ese agua y hay poca, que los murcianos ahorren o no gasten. Y si no tienen agua, mala suerte".

El líder de los socialistas murcianos ha añadido que en el PSOE "trabajamos para asegurar el agua para siempre, y lo vamos a conseguir". Algo, ha dicho, que ya se nota en la Región, pues los regantes "antes no tenían nada más que trasvase y pancarta; ahora tienen trasvase y agua desalada, y cada vez va a ser a mejor precio y va a haber más".

Preguntado sobre las declaraciones del delegado del Gobierno en C-LM, Francisco Tierraseca, Vélez ha respondido que lo que éste señaló fue que "el cambio climático va a hacer que cada vez haya menos agua para trasvasar, pero dijo algo muy importante, todo lo contrario a Núñez Feijóo, quien dijo que tendríamos que asegurar el agua en la Región con agua desalada y también reduciendo el agua que se utiliza".

Otra de las afirmaciones de Tierraseca que a Vélez le pareció "estupenda", según él mismo ha señalado, es que "primero aseguramos el agua en la Región de Murcia y luego recortamos la que nos pueda llegar del Tajo".