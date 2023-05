Velázquez promete a los comerciantes de Toledo una rebaja de impuestos y un plan de impulso al pequeño comercio

El candidato del PP a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este sábado que el PP tiene "propuestas claras y concretas" para apoyar al pequeño comercio y los autónomos, a los que crean empleo en la ciudad, con proyectos como "una rebaja generalizada de impuestos, la puesta en marcha de una oficina exclusiva para tramitación de licencias, que agilice la carga burocrática para la apertura de nuevos negocios, y un plan de impulso al pequeño comercio".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su visita a la Galería Comercial Tiendas G, "un centro comercial muy conocido y tradicional en Santa María de Benquerencia, donde vamos a volver a hablar con los pequeños comerciantes, para que nos detallen sus necesidades y para poder entregarles en persona nuestro programa electoral, que incluye muchas de las propuestas que nos habían trasladado", ha explicado Velázquez.

"La ciudad de Toledo necesita un cambio para apoyar también al pequeño comercio y los autónomos, a los que generan puestos de trabajo y crean riqueza, y para eso pedimos el voto el próximo 28 de mayo, para hacer cosas que no se están haciendo hasta la fecha y conseguir, por ejemplo, que Toledo sea la ciudad de España donde más económico y más rápido sea abrir un establecimiento comercial, empresarial o una industria", ha remarcado.

En este sentido, el candidato 'popular' ha explicado que "para eso vamos a modificar las ordenanzas, dentro de nuestras competencias, y vamos a poner en marcha una oficina exclusiva de tramitación de licencias, tanto de actividad como de obra, para que no se eternicen los proyectos en el Ayuntamiento, que es lo que en estos momentos está pasando en Toledo".

"También, como no podía ser de otra manera porque ese en el AND del PP, vamos a ayudarles con una bajada generalizada de impuestos, no solamente a las familias, sino también a las empresas. Porque no puede ser que estén pagando el incremento de los precios, la crisis y la inflación los que generan puestos de trabajo", ha anunciado Velázquez, quien ha insistido en que "tenemos que pasar de las promesas incumplidas de los últimos años a los hechos concretos".

Algo para lo que también ha adelantado la puesta en marcha de un plan de impulso del pequeño comercio en los diferentes barrios de la ciudad, "yendo de la mano de los comerciantes, de los empresarios y de los hosteleros de nuestra ciudad, que son de primer nivel y que hacen muy bien las cosas, como vienen demostrando desde hace muchos años", pero a los que, "por desgracia, desde el Ayuntamiento no se les ha escuchado y se ha dado la espalda a sus demandas y necesidades", según ha informado el PP en nota de prensa.