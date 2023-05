Velázquez (PP) presenta un programa con 270 medidas nacidas de la "escucha ciudadana" y para "mejorar" Toledo

Anuncia que contará con un concejal de Relaciones con la Universidad y que recuperará un plan local de vivienda

El candidato del PP a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado este jueves un programa electoral que contiene un total de 270 medidas que plasman las necesidades, la ilusiones y los anhelos de los toledanos, como consecuencia de la escucha de la ciudadanía.

En el transcurso de un desayuno informativo, Velázquez ha dicho igualmente que este programa es el resultado del análisis y los estudios del equipo multidisciplinar del PP, con el que no prometerá nada que no pueda cumplir. "No voy a decir que voy a hacer algo a sabiendas de que no lo vamos a hacer", ha añadido.

Velázquez ha destacado que estas 270 medidas se asientan en cuatro pilares que vienen del PP nacional, tales como llevar a cabo una política "que sirve" y que soluciona los problemas; momento en el que ha anunciado que su Gobierno contará con una Concejalía de Relaciones con la Universidad. Así como poner en marcha una política que gestiona, una política que une y una política de futuro.

PRINCIPALES 25 MEDIDAS

Con todo, el candidato 'popular' ha destacado 25 de estas 270 medidas que componen su programa, tales como poner en marcha un proyecto de ciudad para gobernar con planificación, establecer un vial de conexión entre el polígono industria y Azucaica y llevar a cabo un aparcamiento disuasorios de carácter gratuito en el nuevo hospital.

Velázquez también ha resaltado de esta medidas que pondrá en marcha una reducción generalizada de impuestos y tasas, un plan de revitalización del barrio de Palomarejos vinculando la parcela de hospital al Cuartel de la Guardia Civil o que creará una Concejalía del Río Tajo que establecerá un plan de vertidos cero para dejar de contaminar el río a su paso por Toledo.

A ellas ha unido una mejora de integración y regeneración urbana del barrio de Santa Bárbara, un plan de arbolado de legislatura con una evaluación anual, un plan plurianual de inversiones en instalaciones deportivas o "pasar de las promesas a los hechos" en Vega Baja de la mano de los fondos Next Generation.

Velázquez también reforzará los servicios públicos en el ámbito sociosanitario creando un centro de salud para los barrios de Valparaiso y la Legua, con una oficia exclusiva para la tramitación de licencias, con una agenda cultural "a la altura" de una ciudad patrimonio y facilitando la vida de los residentes en el Casco permitiendo que tengan libertad de movimiento por el tráfico restringido, usando las nuevas tecnologías para la carga y descarga o con un paquete de medidas fiscales para los residentes.

APROBACIÓN INICIAL DEL POM EN CUATRO AÑOS

Dentro de estas medidas, el candidato también ha destacado el Plan de Ordenación Municipal del que espera una aprobación inicial en cuatro años y la adecuación del transporte urbano a la movilidad de la ciudad surgida del nuevo hospital con la potenciación de las líneas de autobús y estableciendo su gratuidad en hora punta --de 7.00 a 10.00 horas-- para todos los empadronados en Toledo.

Velázquez también pretender mejorar la seguridad recuperando la policía de barrio, establecerá una estrategia turística integral, ampliará el suelo industrial y mejorará el estado general de limpieza de la ciudad con un sistema mixto de recogida de basuras en el Casco que no contemplan "en ningún caso" dejar las bolsas en la calle.

A todo ello ha unido un plan de medidas para la mejora integral y la rehabilitación de los barrios, la recuperación de un plan local de vivienda a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, trabajar por la cultura de la mano de los colectivos y las asociaciones, una oficina para la captación de fondos europeos y la potenciación de la participación ciudadana.

A preguntas de los medios sobre el recinto ferial y el mercadillo del martes, ha indicado del primero que el cambio vendrá de la mano de los vecinos y del segundo que cómo está y dónde está "no puede seguir" al no haber sombras ni aseos y que los comerciantes no puedan prestar su servicio en una condiciones mínimas de slaubridad.

Sobre un pronóstico electoral, el candidato 'popular' se ha mostrado confiando en que va a haber un cambio en Toledo que pasa por un Gobierno del PP ante cualquiera de las otras opciones, que dicho que "son más de lo mismo". "El toledano es consciente de que 16 años de socialismo en la ciudad no ha sido bueno y que hay que cambiar el ciclo".