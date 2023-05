Velázquez (PP) pondrá en marcha un Plan de Inclusión para que sea eje trasversal en todas la políticas

El candidato del PP a la Alcaldía de Toledo y presidente provincial del partido, Carlos Velázquez, ha manifestado este viernes su compromiso para garantizar la participación activa de los distintos colectivos de personas con discapacidad para poner en marcha un Plan de Inclusión de legislatura, con planes de accesibilidad y programas de evaluación de los mismos, para garantizar que la inclusión sea un eje transversal de todas las políticas y actuaciones que haga el Ayuntamiento, y que se hagan teniendo en cuenta criterios de accesibilidad.

Así lo ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación en la presentación de la adaptación a lectura fácil de Programa del PP para las próximas elecciones municipales en Toledo, elaborada por la organización Plena Inclusión Castilla-La Mancha, junto al director gerente de la misma, Daniel Collado, y el grupo de personas que han trabajado en dicha adaptación, ha informado el PP en nota de prensa.

"Lo que no puede volver a pasar es que, a dos meses de las elecciones, se haya levantado Toledo para hacer obras deprisa y corriendo y, como esas actuaciones no han respondido a una planificación, pues no se han tenido en cuenta criterios de accesibilidad ni ha habido participación de estos colectivos, por lo que ahora nos encontramos con problemas de accesibilidad", ha indicado.

Para ello, el candidato 'popular' ha insistido en la necesidad de hacer un Plan de Inclusión unido a un Plan de Evaluación del mismo, porque "esto no consiste en reunirnos ahora y hasta dentro de cuatro años nada, se trata de tener un plan de evaluación conjunto y de establecer unos plazos para evaluar cómo avanzan las distintas actuaciones".

"Podemos tener muchos organismos de participación, pero si no creemos en ella esos organismos no funcionarán. Podemos tener muchas medidas en los programas electorales, pero si no tenemos la convicción de que la inclusión debe ser un eje transversal de todas las políticas, no avanzaremos", ha asegurado Velázquez, quien ha incidido en que la inclusión sea "un eje transversal de todas las políticas y de todos los ámbitos, como la cultura, el urbanismo, el deporte y, por supuesto, los servicios sociales".

Todo ello con el objetivo de "garantizar los derechos y libertades de todas las personas con discapacidad, lo que es un compromiso irrenunciable del PP", un partido que se presenta a las elecciones, como ha explicado Velázquez, para "conseguir un Toledo mejor, un Toledo inclusivo y accesible", del que todos los toledanos puedan estar orgullosos, para lo que "hay que cambiar las políticas de los últimos años, que son ejemplo claro de lo que no debe pasar en nuestra ciudad".

Por su parte, Collado ha agradecido que el PP haya confiado en Plena Inclusión CLM para tener esta herramienta tan importante como es el programa electoral adaptado a lectura fácil, con el objetivo de que "ese compromiso que los políticos asumen para los próximos cuatro años sea entendido por todas las personas de nuestra ciudad, personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo y que, por lo tanto, tienen alguna dificultad de comprensión lectora", así como otros colectivos que también pueden tener esta dificultad "como el de mayores, personas migrantes o personas que se han incorporado de manera tardía al hábito de la lectura".

Asimismo, ha remarcado la importancia que tiene esta labor, que han realizado personas con discapacidad, porque "este tipo de adaptaciones sirven también para que estas personas puedan trabajar, tener un empleo remunerado, algo que muchas veces es muy complicado en nuestra sociedad para determinados colectivos como éste".