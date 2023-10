Velázquez dice que el promotor de los terrenos de Renfe es quien debe ejecutar la zona verde junto a estación de Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha salido al paso este miércoles de la polémica generada por la reapertura del aparcamiento en las proximidades de la estación de tren de Toledo y ha aclarado que es el promotor de las 60 viviendas del Paseo de la Rosa quien debe de ejecutar la zona verde junto a la estación.

"Lo que no íbamos a hacer era dejar cerrado este espacio en tanto en cuanto no puede ser zona verde", ya que el promotor en estos momentos no está en condiciones de hacer esa zona ni las propias viviendas a las que se comprometió, ha explicado el regidor toledano.

Preguntado al respecto durante la presentación de las letras gigantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que decoran la rotonda entre la Avenida Carlos III con Más del Rivero de Toledo, Velázquez ha afirmado que "basta con darse un paseo por la zona y ver que ese parking era necesario".

Sobre la polémica surgida, ha dicho que había dos opciones con este espacio, "dejarlo cerrado o utilizarlo como parking", porque "lo que no se ha contado es que esa zona verde, que será zona verde, no la tiene que ejecutar el Ayuntamiento, la tiene que ejecutar el promotor y construcción de las 60 viviendas del Paseo de la Rosa".

"Un problema que existe en estos momentos por la ineficacia y la incapacidad de gestionar del anterior gobierno y que hemos heredado", ha afeado el alcalde toledano.

Por lo tanto, ha continuado, en tanto en cuanto este problema no se desbloquea, "allí no puede haber una zona verde" porque "esa zona verde no la tiene ni debe ni puede hacer el Ayuntamiento, la tiene que hacer el promotor de esas viviendas", ya que cuando se puso en valor esa parcela urbanísticamente hablando, pues se generó una zona verde y se adscribió esa parcela a ese desarrollo.

Según ha comentado, el promotor en estos momentos no está en condiciones de hacer esa zona verde y no está en condiciones tampoco de hacer las propias viviendas a las que se comprometió. Por lo tanto, ha apostillado Carlos Velázquez, "las dos opciones eran claras: dejarlo cerrado o abrirlo para contribuir a personas y usuarios, la inmensa mayoría, toledanos que se están viendo afectados de manera muy directa por los retrasos reiterados en el AVE".

"Había un compromiso con ellos y el compromiso era facilitarles dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento en todo lo posible, pues la movilidad. Evidentemente, pues lo que no íbamos a hacer era dejar cerrado este espacio en tanto en cuanto no puede ser zona verde. Lo será, efectivamente, pero ahora mismo no puede ser".