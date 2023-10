Velázquez ataca a Tolón por "aplaudir con satisfacción" que Sánchez amnistíe a "quien intentó dar golpe de estado"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha arremetido este lunes contra la exalcaldesa socialista, y todavía concejala del Ayuntamiento, Milagros Tolón, por "aplaudir con satisfacción" la decisión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de amnistiar a los condenados por el 'procés', que según ha dicho "intentaron dar un golpe de estado".

De este modo se ha pronunciado el alcalde de Toledo y presidente del PP en la provincia, preguntado sobre si comparte la posición del líder regional de su partido, Paco Núñez, que insiste en pedir al presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y a sus diputados nacionales que voten en consonancia de lo que expresan respecto a esta cuestión.

"Lo que vimos el pasado sábado en la sede del PSOE de Ferraz es algo que a mí, personalmente, no me hubiera gustado nunca ver. No me hubiera gustado nunca ver cómo un partido nacional va a apoyar que se quiebre la igualdad de todos los españoles, va a apoyar que se amnistíe y se deje sin castigar a unas personas que intentaron dar un golpe de Estado, que intentaron romper la Constitución", ha lamentado, durante la inauguración de la sede de la ONG 'Socorro de los Pobres'.

"Sobre todo, lo que no me gusta es que alguna persona que todavía es concejal y que ha sido alcaldesa de la ciudad --ha dicho en alusión a Milagros Tolón-- aplaudiera con satisfacción esta medida. Es algo que me entristece como alcalde, pero, fundamentalmente, como español y también como toledano".

Dicho esto, ha insistido en que la base de la convivencia y de la democracia española es la Constitución de 1978, que "consagra la unidad de España, el estar juntos, que siempre es mejor que estar separados y la igualdad de todos los españoles como garantía de la libertad de todas las personas que vivimos en este país".

Por ello, y tras asegurar que le "entristece" lo sucedido en Ferraz el pasado sábado y ver que un partido nacional como el PSOE pierde la "cordura", ha advertido que tras la tramitación de esa ley de amnistía en el Congreso de los Diputados "seguirá habiendo más capítulos".

"En estos momentos no puedo ser muy optimista, la verdad", ha terminado zanjando.