Velasco afirma que las universidades privadas "no son una amenaza": "La competencia es buena en todos los mercados"

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha afirmado que las universidades privadas "no suponen una amenaza" para las públicas, "que cuentan con más recursos".

En una entrevista concedida a Europa Press, Velasco ha subrayado que la competencia "es buena en todos los mercados, también en el universitario", al tiempo que ha indicado que es "sano y oxigenante" que haya dos o tres universidades privadas en nuestra comunidad autónoma.

"Con una buena oferta, que cumplan los criterios de excelencia exigidos, hay espacio para las universidades privadas. No resta a la oferta de las universidades públicas", ha añadido Velasco.

En este sentido, el consejero ha asegurado que los cálculos realizados por su Departamento constatan que el número de alumnos que puedan tener esos centros de naturaleza privada, en un horizonte temporal de cinco o seis años, "constituye apenas un 3% del conjunto de estudiantes del sistema universitario andaluz, cifrado en 260.000 alumnos".

Asimismo, Velasco ha recordado que la decisión sobre el reconocimiento de una universidad privada corresponde al Parlamento de Andalucía y que la labor de su Consejería en este procedimiento "es velar, como está haciendo, para que esas nuevas iniciativas cumplan con los requisitos que determina la legislación correspondiente".

En cuanto al nuevo modelo de financiación de las universidades impulsado por la Junta, Rogelio Velasco ha asegurado que "propicia que cuando crezcan los centros lo hagan más en calidad que en cantidad". Se trata de un modelo en el que una parte "significativa" de esa financiación depende de la calidad de la investigación científica "y en menor medida del número de alumnos".

"De lo contrario, se llega a una situación en la que se repiten grados, a veces en la misma ciudad, en tres o cuatro universidades o centros adscritos". "No tiene sentido en un mercado que demanda otras titulaciones a estas que se repiten tanto; por ello, preferimos primar la calidad de la investigación y transferencia de conocimiento de unidades a empresas.

Al respecto, los rectores aseguran que el nuevo modelo de financiación "no garantiza la suficiencia financiera y adolece de un compromiso plurianual de crecimiento".

En opinión de Velasco, el citado modelo era una reclamación "largamente reclamada por los rectores" a la que se ha dado respuesta en esta legislatura. "Constituye la vía para reconocer la excelencia y proporcionar los incentivos adecuados, asegurando su correcto funcionamiento".

Así, desde el primer año de legislatura el presupuesto destinado a universidades se ha incrementado un 11,4% (+2,4% en 2019; +5,2% en 2020; + 3,3% en 2021), pasando de 1.360 millones de euros en 2019 a 1.516 millones en 2021, tal y como destaca la Junta de Andalucía. Además, los recursos dirigidos a retribuciones de la plantilla se han incrementado un 13% en 2020 respecto a 2018, lo que ha permitido aumentar en 1.151 el número de efectivos, "se ha abonado la deuda pendiente por el Gobierno anterior (más de 180 millones) y se han autorizado inversiones por importe de 165 millones de euros".

DECRETO DE ORDENACIÓN DE ENSEÑANZA

En cuanto al decreto de ordenación de enseñanza que está ultimando la Consejería, "se está avanzando, pero es una negociación compleja con las universidades". De este modo, Velasco confía en que en los primeros meses de 2202 se pueda comenzar con la tramitación del decreto y antes de mediados de año "esté el mapa de titulaciones: ello conlleva muchas reuniones con los rectores y rectoras".

"Vamos a trabajar con los rectores en una racionalización de los grados que se imparten en Andalucía. La oferta debe adaptarse a la demanda actual y a las necesidades sociales", ha añadido. "Hasta que no estudiemos hasta el último punto con los rectores no podremos decir si habrá eliminación o no de grados, fusiones de otros... Es aventurado asegurarlo".

Velasco ha señalado que sí harán un estudio "pormenorizado" para que el resultado sea "beneficioso para el estudiantado y para la sociedad andaluza en general". "Debemos tender a la especialización e intentar aplicar economías de escala para aprovechar los recursos, que, como todos sabemos, son limitados".

ENTRADA EN VIGOR DE LA AGENCIA TRADE

El consejero de Transformación Económica se ha referido también a otro proyecto que aún no ha entrado en vigor de forma efectiva como es el de la Agencia Trade --la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía--. "Una vez que ha sido aprobada, estamos en una tarea de redacción de estatutos, tienen que estar en menos de seis meses desde la publicación de la aprobación, si bien, mientras tanto podemos hacer cosas de forma limitada".

La agencia supondrá una "mejor relación entre la Administración, que será más ágil, y el tejido empresarial, que experimentará una reducción de costes monetarios y de tiempo", ha añadido el consejero.

"Las empresas tienen que ver que existe una mejor regulación --recientemente hemos aprobado el Decreto de Simplificación Administrativa-- y estabilidad política, que estamos ofreciendo el Gobierno de PP y Cs, frente a tantas pelas en gobiernos regionales y en el Gobierno central. Ese optimismo de parte de las empresas va a propiciar un volumen de inversión en Andalucía", ha concluido Velasco.