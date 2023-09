Velarde: "Moreno está más preocupado por ser sustituto de Feijóo que en resolver los problemas de los andaluces"

Podemos Andalucía encara un nuevo ciclo político "para ser garantía de transformación de nuestra tierra"

Podemos ha reunido este sábado en Málaga a su dirección en Andalucía y a sus cargos públicos municipales y autonómicos para plantear la hoja de ruta del partido morado en el arranque de legislatura y el nuevo ciclo político abierto tras las elecciones de mayo y de julio, y se ha marcado "hacer el trabajo que nuestro presidente no ha hecho".

Y es que, como ha criticado la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, "parece que el señor Moreno Bonilla está ahora mismo más ocupado y más preocupado por ser y posicionarse como sustituto de Feijóo cuando éste no alcance la investidura este mes de septiembre que en los problemas de los andaluces y las andaluzas".

Así, el partido se ha reafirmado en la necesidad de seguir defendiendo los intereses de Andalucía en el Congreso "dentro y fuera de la coalición y para esto un gobierno progresista es la mejor garantía para atender las demandas de Andalucía", ha defendido Velarde.

La también diputada de Sumar en el Congreso por Granada ha recordado los logros conseguidos en el anterior mandato "con medidas clave como la inversión pública récord para nuestra comunidad". "Hemos cumplido por fin con ese peso poblacional". Además, ha aludido también a leyes en defensa del campo, la exhumación de los restos de Queipo de Llano o la anulación de la sentencia a muerte de Blas Infante.

"Hemos trabajado de manera ingente y vamos a seguir haciéndolo en contraposición de lo que está haciendo el señor Moreno Bonilla", ha dicho Velarde, quien ha afeado que el presidente andaluz esté recurriendo la ley de vivienda en el Tribunal Constitucional mientras "hay un problema estructural y donde los fondos de inversión extranjeros se están quedando con toda la vivienda y los ciudadanos no pueden acceder ni al alquiler ni tampoco a comprar un piso".

De igual modo ha recriminado su actuación en materia de agua y con Doñana. "Mientras que nos está asfixiando y nos está dejando sin agua, está pidiéndole fondos a Europa para que le ayude en esa transición que tiene que hacer con respecto al cambio climático en Andalucía; cosa que no está cumpliendo".

También, en materia de sanidad, ha lamentado "la cantidad de personas que me han llamado estas semanas de verano para decirme que no pueden ir al médico, que no les cojan el teléfono o que tarden incluso dos semanas en poder tener una cita médica".

Ante esta situación, ha defendido "un gobierno progresista que ha sido muro de contención para detener las barbaridades que propone el señor Moreno Bonilla", "que sólo se preocupa de las grandes fortunas, los especuladores y los depredadores ambientales" y está "aniquilando la sanidad pública, destruyendo Doñana y ha recurrido la ley de vivienda".

A él, le ha pedido "que saque sus manos de Doñana y retire el recurso de la ley de vivienda que viene a solucionar el enorme problema de la vivienda, cuyo coste arrastra hacia la vulnerabilidad a casi un millón de familia andaluzas".

Sin embargo, para la líder de Podemos Andalucía, "Moreno Bonilla se ha destapado, ha entrado en una competición con Ayuso sobre quien hace o dice la barbaridad más grande y parece más preocupado de suceder a Feijóo que de los problemas de Andalucía". Así, ha exigido a la Junta "que se deje de excusas y que cumpla con sus obligaciones y gobierne para la mayoría social", ha concluido.