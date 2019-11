Vehí (CUP) apela a llenar las urnas de votos "contra el régimen, la monarquía y el Ibex"

La cabeza de lista de la CUP al Congreso, Mireia Vehí, ha apelado este domingo a "llenar las urnas de votos contra el régimen, la monarquía y el Ibex" para poder decir al Estado que serán ingobernables, según ella.

En declaraciones tras votar en el instituto Consell de Cent de Barcelona, ha declarado que Catalunya quiere decidir, quiere ejercer el derecho a la autodeterminación y quiere vivir en paz: "Cada voto para la CUP será una enmienda a la totalidad contra la excepcionalidad, la represión y la falta de soberanía que se está negando a los catalanes".

Vehí --que no ha votado para la Cámara Alta porque la CUP no se presenta en el Senado-- ha añadido que la "solución democrática" no se conseguirá en el Congreso, sino gracias a un desbordamiento y a una desobediencia civil masiva con la participación de las instituciones, ha dicho.