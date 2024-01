Vecinos de Vigo piden a las administraciones que recuperen las viviendas de la Sareb para alquiler social

Vecinos del barrio vigués de O Calvario han pedido este jueves a las administraciones que recuperen las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlas a alquiler social.

Así lo han hecho en una concentración convocada por el colectivo socioeducativo Os Ninguéns en la calle Privada Moderna, donde se ubican 42 pisos de la Sareb, de las cuales solo seis están actualmente habitados debido a desperfectos en el resto de viviendas.

Según han reclamado, este 2024 tiene que ser el año del "derecho real a una vivienda en alquiler social", por lo que han pedido un "pacto institucional" para recuperar todas las viviendas de la Sareb, empezando por las 42 de esta calle, para que pasen al parque público, sumando las de la calle Aragón o las antiguas viviendas abandonadas de los profesores de los colegios públicos, entre otras.

Por ello, han pedido al Ayuntamiento de Vigo que cree "de una vez por todas" una Concellería de Vivienda social, a la vez que han exigido a la Xunta que ejerza sus competencias en vivienda.

También piden al Gobierno central que cambie el modo de actuar de la Sareb, para que reforme los pisos con desperfectos y los haga habitables, después de los litigios en los tribunales con estas 42 viviendas, ya que finalmente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obligó a la sociedad a rehabilitar estos pisos.

Con gritos de 'A casa, o teito, para todos un dereito' (la casa, el techo, para todos un derecho); 'Que pasa? Que pasa? Por que non temos casa?' (¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos casa?), o 'Menos discursos e más recursos' (menos discursos y más recursos), los vecinos han insistido en sus reclamaciones, lamentando la actitud del alcalde, Abel Caballero, por no actuar ante los problemas de los inquilinos de los pisos de la Sareb, que tuvieron que abandonarlos por la mala situación en la que se encontraban.

APOYO DE SUMAR Y BNG

A la concentración han acudido en apoyo de los vecinos el número 1 de la lista de Sumar por Pontevedra a las elecciones autonómicas, Ramón Sarmiento, así como la número 3 del BNG en dicha provincia, Alexandra Fernández, y el portavoz municipal del Bloque, Xabier Pérez Igrexas.

Sarmiento ha agradecido a Os Niguéns y a los vigueses que den visibilidad a este problema, indicando que en la actualidad los trabajadores no tienen otra opción que compartir piso ante el "grave problema de vivienda".

En la misma línea ha hablado Alexandra Fernández, quien ha criticado la gestión de la Sareb, recordando los 50.000 millones que el estado invirtió en la Sociedad. También ha criticado la "inacción" de la Xunta en sus competencias de vivienda.

Igrexas, por su parte, ha trasladado el "compromiso firme" del Bloque, si consigue gobernar tras los comicios del 18 de febrero, con poner en marcha una política de vivienda que impulse un parque público para hacer los pisos accesibles a los ciudadanos.

Pese a no ir a la concentración, precisamente esta mañana candidatos del PSdeG por la provincia de Pontevedra convocaron a la prensa para hablar de vivienda. Elena Espinosa ha criticado el "cero esfuerzo" de la Xunta al respecto. "Queremos un gobierno en la Xunta que una esfuerzos con el Gobierno de España y con el Ayuntamiento, que sí hace su política de vivienda pese a no tener competencias, para dar solución a las demandas", ha sentenciado.