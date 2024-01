Vecinos de El Portil lamentan que el núcleo "se muere" con la pérdida de playa y pide a Costas "soluciones"

La Asociación de Vecinos Portileños ha lamentado este miércoles que el núcleo del municipio de Punta Umbría (Huelva) "se muere" debido a los problemas que ocasiona la pérdida de playa "desde 2008" a causa de los temporales, por lo que "el comercio está prácticamente está arruinado" y lamentan que "la culpa" la tiene "la inacción de las administraciones", por lo que han pedido a la Dirección General de Costas que actúe al considerar que "no está apostando por este lugar" y "tiene la obligación de mantener y cuidar la costa" pero "no lo está haciendo".

"Ni hay restaurantes, ni hay comercio de tiendas, ni hay nada de nada. La gente se tiene que ir a otro lugar y ya ni alquila, ni vende, ni compra y nada. Como siga en estas condiciones, se muere. Es que se está muriendo poquito a poco", ha lamentado el secretario de la asociación, Juan José González, en declaraciones a Europa Press, apuntando que "ahora no podemos decir lo mismo, pero teníamos una amplitud de playa en bajamar aproximadamente de unos 200 metros. Es decir, que te cansabas al ir de la sombrilla a la playa".

A este respecto, y tras las mareas vivas de esta misma semana, ha lamentado que "ahora, en el momento que sube la marea, no tenemos playa. Nos hemos quedado sin playa", toda vez que ha explicado que hay muchos vecinos, no solo residentes todo el año sino quiénes acuden en verano, que "hicieron inversiones importantes de sus ahorros" en el núcleo "para quedarnos ahora sin playa".

González ha manifestado que para que se pudiera "disfrutar" de la playa en temporada estival "se necesitaría empezar ya" con los arreglos en la zona, pero "no solamente de poner las pasarelas o los accesos" sino "dragar e inyectar la arena que falta en la playa" porque "enfrente --en referencia la Flecha del Rompido-- hay millones de metros cúbicos de arena, que tiene que venir aquí, a su origen. Y esto tiene remedio", ha afirmado, al tiempo que ha criticado que la "pasividad de la administración".

Por su parte, el vicepresidente de la asociación, José Luis Velasco, ha explicado que se trata de un "problema gordo" que viene "desde hace 30 años" y que "lo que falta" para buscar una solución es "interés y sentido de la responsabilidad" porque "el Servicio Provincial de Costas no ha hecho nada y este es el resultado".

"El jefe provincial en una ocasión me dijo que ellos estaban para proteger la costa y, evidentemente, llevan más de 30 años de vacaciones, porque aquí no se ve que hayan hecho nada útil", ha manifestado antes de añadir que desde la asociación "incluso se han dado soluciones, porque dentro de esta asociación hay ingenieros, y le hemos dado soluciones que, además, han sido bien recibidas, pero no hacen nada. Parece ser que no está por su labor ni le dan importancia a este núcleo urbano", ha lamentado.

Asimismo, ha explicado que han acudido a "todas las administraciones", desde la local a Diputación, la central "pero ellos, como políticos que saben eludir sus responsabilidades, contestan con muy buenas palabras y después, si te vi, no me acuerdo. Aquí todo menos invertir", ha dicho.

Velasco ha señalado que con este último temporal el agua "cada vez se va acercando" más a las casas y "van siendo más peligrosas las repercusiones sobre las viviendas, que están tratando de proteger con escolleras de las próximas pleamares y temporales de este tipo y calculan que en la próxima "el agua seguramente llegará hasta la primera calle de la urbanización", al tiempo que ha explicado que las corrientes ya se han llevado "el saneamiento que iba por la línea exterior de las casas".

"Era una zona que se había previsto para un paseo marítimo que no se llegó a hacer y por ahí circulaba todo el saneamiento, que se ha perdido. Ahora mismo las aguas fecales se las está llevando un camión de Giahsa que de vez en cuando viene y con una bomba las extrae de los pozos y en cuanto llegue a la carretera no sé qué van a hacer, porque la verdad es que aquí se pagan los impuestos para que se solucionen los problemas de los ciudadanos no para que se los guarden", ha enfatizado.

REGENERACIÓN DE LA PLAYA

En esta misma línea, el presidente de la asociación, Prudencio Serrano, ha lamentado que los accesos "han desaparecido" y que el dinero que se emplea por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría para arreglos "es dinero público que se tira" porque "no se llega al problema en concreto, que es la regeneración de la playa con elementos de retención y el aporte de arena correspondiente". Por ello, los vecinos piden "recuperar la playa que teníamos antaño, donde hasta el agua había 300 metros".

"No queremos ni pasarelas con escaleras mecánicas, tirando de sarcasmo, no queremos que nos pongan aquí 2.000 millones de chiringuitos, no. Queremos recuperar la playa que teníamos antaño, una playa que en alguna zona, como la que estamos ahora mismo, había 300 metros y ahora con la pleamar llega a cero metros, ni siquiera se puede bajar", ha indicado antes de recordar que incluso han acudido a Bruselas para que en Europa apoyen la búsqueda de soluciones a esta problemática.