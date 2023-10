Vecinos de Palomeras (Vallecas) se declaran "desesperados" ante brote de ratas y "sin solución válida" a la vista

Vecinos de Palomeras (Puente de Vallecas) se declaran "desesperados" ante un "brote descontrolado" de ratas en el parque Campo de la Paloma y "sin una solución válida" a la vista después de que los técnicos de Madrid Salud hayan acudido a la zona en varias ocasiones.

"Llevamos unos meses ya avisando al Ayuntamiento de Madrid de que hay muchas ratas que campan a sus anchas, tanto por el parque en general, como por uno de los parques infantiles en particular", ha trasladado una vecina a Europa Press.

Esto provoca que los pequeños que juegan en la zona infantil tengan "miedo a que les muerdan las ratas y a compartir un espacio con una plaga insalubre y peligrosa".

Las ratas salen y anidan bajo las plataformas de basuras situadas junto al parque infantil, han detallado, algo que "han evidenciado las visitas de los propios técnicos del Ayuntamiento encargados de plagas". "Ellos mismos nos indican que no tienen potestad para solicitar la eliminación de las plataformas y que, mientras sigan ahí, la plaga continuará", han apuntado los vecinos.

Los perjudicados se han puesto en contacto con Madrid Salud, organismo que les explica que el problema no tiene una solución fácil porque pasaría por retirar las plataformas o sellarlas. Esta opción no sería viable porque son plataformas de cemento con un hueco para que circule el agua de lluvia y, por tanto, no se considera viable sellarlas.

Una tercera opción pasaría por tratarlas con insecticida pero desde Madrid Salud lo descartan por el potencial peligro para la salud de quienes pasean por ahí. "Los vecinos observamos con frustración como no se nos propone ninguna solución válida mientras las ratas continúan ahí desde hace meses", han descrito.

"Y vemos que en otros barrios de Madrid están poniendo nuevos contenedores de recogida de basura, más limpios, sofisticados y que no traerían esos problemas. No entendemos por qué en los barrios del sur, donde pagamos los mismos impuestos que en otros barrios, no se nos atiende de la misma manera", se ha quejado el colectivo vecinal afectado.