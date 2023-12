Vecinos se encadenan a árboles en el Parque de Arganzuela para denunciar su tala

La Policía ha desalojado a los activistas que se habían abrazado a los árboles para impedir su tala

Vecinos y activistas ecologistas se han encadenado este lunes a varios árboles en el Parque de Arganzuela de Madrid para protestar por la tala de ejemplares que ha arrancado este lunes con motivo del inicio de las obras de la Línea 11 de Metro de Madrid.

Colectivos vecinales de Arganzuela, junto al colectivo Rebelión o Extinción han acudido a primera hora de la mañana a la zona del Paseo de Yeserías a primera hora de este lunes ante el inicio de las talas portando pancartas en las que se podía leer 'No a la tala' y 'Metro sí pero no así' cuando han comprobado la llegada al parque de camiones y operarios, quienes han iniciado el arranque de las talas.

La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha comenzado este lunes las obras de ampliación de la línea 11 de Metro tras obtener la declaración ambiental favorable emitida por emitida el 14 de noviembre por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Estas obras contemplan la tala de 523 árboles en los distintos puntos, entre ellos en el Parque de Comillas, en Carabanchel, motivo que ha llevado a la vecindad a convocar una protesta ante las puertas del vecino colegio Perú.

En el marco de estas protestas, un grupo de vecinos ha logrado entrar en el interior del parque y han intentado evitar las talas rodeando los ejemplares, entrelazando sus brazos sentados en el suelo y formando círculos, mientras que otros se han encadenado a los ejemplares.

Otros vecinos, por su lado, se han encaramado a los ejemplares para impedir que fueran cortados, con pancartas de 'No a la tala. Metro sí, pero no así'. Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento han acudido al lugar para tratar de apear a estas personas, mientras que los congregados les gritaban "vergüenza, vergüenza", "fuera, fuera" o "bombero, bombero, no seas madero".

"No estás solo, estamos contigo" coreaban los vecinos a un manifestante encaramado a uno de los árboles del que trataban de apear pese a su resistencia, al tiempo que clamaban que la tala de árboles "es ilegal" e "innecesaria".

Asociaciones vecinales y ecologistas vienen alertando de "irregularidades" en el proyecto modificado de ampliación de la línea 11 de Metro, después de que este verano ya presentaran alegaciones al trámite de evaluación ambiental simplificada apuntando que se trataba de "un movimiento deliberado por parte de la Administración pública para justificar las ilegalidades por la vía rápida e ignorar los procedimientos judiciales abiertos".

En la zona del Paseo de Yeserías, tras las vallas que les separaban de la zona del parque donde se han iniciado los trabajos, los vecinos han protestado tras una pancarta en la que se podía leer con grandes letras verdes 'No a la tala' y bajo la presencia policial para garantizar la seguridad. "Estamos defendiendo el futuro de tus hijas" o "Ayuso, Almeida, sois los responsables" han coreado los congregados, que portaban carteles con lemas como 'Madrid capital de la tala ilegal'.

Finalmente, la Policía ha desalojado a los activistas que se habían abrazado a los árboles para impedir su tala.