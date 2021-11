Vecinos del occidente se movilizan en Oviedo para reclamar más personal sanitario en Jarrio

Centenares de vecinos del occidente asturiano se han movilizado este sábado en Oviedo para demandar más personal sanitario para el área sanitaria de Jarrio. Han reclamado una sanidad "pública, digna y de calidad".

La presidenta de la plataforma 'Todos somos Jarrio', Mar Villanueva, ha explicado que la intención de la movilización es poner de manifiesto las carencias en materia de personal sanitario en Jarrio.

Si bien tras la movilización que la plataforma hizo en febrero se logró que el Principado "hiciera caso", las carencias de profesionales continúan dándose en el área sanitaria. Concretamente la plataforma reclama un servicio de geriatría, dado que es una zona muy envejecida. "Sería un éxito rotundo conseguir que nos llevaran dos geriatras", ha manifestado.

Representantes de los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, Podemos, Foro y Vox se han sumado a la reivindicación, mostrando su apoyo a los vecinos del occidente por una sanidad de calidad.

Así, la diputada del PP Beatriz Polledo ha señalado que lo que ocurre en Jarrio "no es de recibo" y hay que poner medidas encaminadas a la mejora de la gestión y mayor dotación presupuestaria, para fidelizar e incentivar a los profesionales para las plazas de difícil cobertura.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha destacado la importancia de apoyar al occidente asturiano. "Si queremos que la Asturias olvidada tenga un futuro tenemos que dotarla de los servicios públicos de calidad necesarios para que la gente quiera ir a vivir", ha dicho.

Desde Podemos, la portavoz de Sanidad Covadonga Tomé ha señalado que "no se puede permitir que se desmantele la sanidad en la zona rural". Ha defendido que en el área rural "es tan necesario como en la central" que la Sanidad "sea igual para todos y que se dediquen suficientes recursos".

Por su parte el portavoz de Foro en la Junta, Adrián Pumares, ha pedido al Ejecutivo autonómico que "se deje de promesas incumplidas" y permita al Hospital de Jarrio "ser una referencia" y no quedarse "a la cola" en atención sanitaria. Los ciudadanos del occidente, ha remarcado, "se merecen una calidad asistencial igual a la del centro de Asturias".

Finalmente la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ha señalado que "no es de recibo" que el hospital de referencia del occidente asturiano "sufra limitaciones y el Gobierno no les dé solución". Junto a ella, el diputado de Vox en el Congreso José María Figaredo ha criticado la "hipocresía" que supone que haya dinero "para la oficialidad del bable" y no para el Hospital de Jarrio.