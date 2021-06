Vecinos de Barcelona reclaman que se detengan "todos los desahucios"

Unos 500 vecinos del barrio barcelonés de Sants se han manifestado esta tarde para reclamar que se detengan "todos los desahucios", después que un vecino del barrio, de 58 años, se suicidara ayer cuando la comitiva judicial llegó a su casa para realizar el lanzamiento.

La protesta había sido convocada por el Grup d'Habitatge de Sants (GHAS) en una concentración "de urgencia" tras el suceso ocurrido ayer lunes.

Según ha declarado a Efe Cesc Marquilles, miembro del Grup d'Habitatge de Sants, han convocado esta manifestación y se unen a la convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) esta tarde ante las sedes de las delegaciones de Gobierno, porque "la urgencia es que se detengan todos los desahucios en todo el Estado".

"Hubo ayer esta trágica noticia que ojalá no tengamos que leer nunca más, un hombre se quitó la vida cuando la comitiva judicial llamó a su puerta", ha recordado Marquilles.

El grupo también ha remarcado que leer la noticia les generó "muchísima rabia" y también "un estado de consternación bastante importante, en parte porque era un vecino del barrio" y ha declarado: "Los desahucios son asesinatos. Nos están matando".

En la manifestación, el grupo también ha reivindicado el derecho a un hogar digno.

"Creemos que se está priorizando la propiedad privada por delante de la vida de las personas. Se está haciendo negocio con nuestros hogares y eso no lo podemos permitir. Un hogar no puede ser una moneda de cambio. Un hogar significa una base y el principio para construir cualquier vida. Sin un hogar la gente no puede vivir", ha denunciado Marquilles.

Por otro lado, también han exigido políticas "efectivas de una vez por todas en materia de vivienda".

"Ya no nos vale ir a medias tintas, no nos vale este pin-pon que juegan entre gobiernos y entre legislaturas. No somos una mercancía, somos personas y acabamos de ver que pasa cuando se juega con las personas. Que se quitan la vida, porque una casa es lo último que tienes. No puedes construir nada sin un hogar", ha manifestado Marquilles. EFE

mbm/mg