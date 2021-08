Vázquez (PP) urge al MITECO a actuar para frenar la entrada de agua dulce con nutrientes desde el acuífero al Mar Menor

El senador del PP Juan María Vázquez ha reclamado al Gobierno de España una respuesta "eficaz y urgente" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con el fin de detener la entrada de agua dulce con nutrientes desde el acuífero y la cuenca del Mar Menor, especialmente por la rambla del Albujón, así como recuperar el calado de la Gola de Marchamalo "de forma inmediata" porque "apremia restituir su función y la dinámica de intercambio de aguas del Mar Menor en la zona sur".

Vázquez ha explicado que el Grupo de Trabajo de Ecología Lagunar del Comité de Asesoramiento Científico ha coincidido en que las tareas de restauración de la gola son "una medida más que necesaria en las condiciones de emergencia en las que estamos y en prevención de la llegada de DANA", por lo que "no hay tiempo que perder", informaron fuentes del PP en un comunicado.

Así, el senador ha incidido en que es "urgente" detener "la incesante entrada de agua dulce y nutrientes procedentes de la cuenca vertiente", particularmente por la rambla del Albujón "porque el Gobierno de España no ha hecho nada para evitarlo, mientras el Gobierno de López Miras ha tomado todas las medidas que estaban en sus manos, el de Sánchez ha decidido desentenderse".

"La inacción intencionada del Gobierno de España debe terminar y si no tienen interés de poner en marcha el plan Vertido Cero, que es lo que han hecho desde que llegaron al Gobierno guardándolo en un cajón, que dejen al Gobierno de la Región de Murcia hacerlo", ha reclamado.

A su juicio, "la situación necesitaba y necesita soluciones urgentes y coordinadas entre administraciones", sin embargo, "no ha existido el mínimo interés por parte del Gobierno socialista", ha dicho el 'popular'. En este sentido, Vázquez ha remarcado que es urgente recuperar el Mar Menor dejando posiciones partidistas "con el Gobierno de España o sin él", con lo que espera que "con la visita del secretario de Estado, Hugo Morán, el MITECO no pierda la oportunidad para reunirse con el Gobierno de la Región de Murcia y demostrar su interés por realizar una estrategia compartida y presupuestariamente comprometida", aunque "la ministra Ribera ya ha avanzado que no va a aportar ninguna solución".

Asimismo, ha dicho que "López Miras ha dado un paso al frente para asumir la responsabilidad del Gobierno de España que ha abandonado por completo el ecosistema, que no espera más ante la inacción de Sánchez, quien ha atado de pies y manos al Gobierno regional bloqueando la acción en la recuperación del Mar Menor".

Para Vázquez, "se acabaron las disputas porque hay un presidente decidido que ha decidido tomar la delantera y asumir todo el trabajo de un Gobierno de España que debería haber hecho mucho, pero no ha hecho nada", así que ha incidido en que "la Región de Murcia pide soluciones y no confrontación porque el Mar Menor necesita mirar hacia delante y eso es lo que ha hecho López Miras, tomar el control ante la inacción de Sánchez".