Vázquez subraya que la voluntad de la Junta en materia de Sanidad es "dialogar y llegar a un acuerdo" con los sindicatos

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha subrayado este lunes que la voluntad de la Administración autonómica en materia de Sanidad y en relación con la huelga convocada para este miércoles, 17 de mayo, es "dialogar y llegar a un acuerdo" con CCOO, UGT y CSIF, al tiempo que ha asegurado esperar que se llegue a uno en una nueva reunión prevista para este lunes.

Sobre la cuestión de que los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se hayan encerrado a primera hora de la mañana de este lunes en la sala de reuniones de la Consejería a la espera de que la Administración autonómica esté representada por el consejero del ramo, ante la "importancia" del asunto, Vázquez ha remarcado que "cada uno utiliza las herramientas que cree oportunas.

El responsable de Sanidad ha indicado que si a los sindicatos "no les parece suficiente" esta representación, pues acudirán los mismos que acudieron en el último encuentro celebrado el viernes, el gerente regional y el viceconsejero, "no hay ningún problema".

"Está dentro de la libertad sindical el poder hacerlo, ellos están en su derecho", ha sentenciado el responsable de Sanidad, para después incidido en que los sindicatos tiene sus propuestas y la Junta las suyas, de modo que "habrá que llegar a un acuerdo".

Un encierro que, según ha explicado el secretario de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez, se debe a la ausencia del Vázquez en la reunión a la que les convocaron para evitar las próximas movilizaciones de sanidad.

DOCUMENTO DE ACUERDO

Respecto al documento de la Consejería enviado el viernes, en el que los sindicatos aseguran que se "eliminan puntos fundamentales que se vienen exhibiendo como propuestas de diálogo con los sindicatos", Vázquez ha detallado que el primer documento que se sacó con ellos tras la primera reunión del viernes 5 de mayo fue "modificado por ellos" y la Consejería "ha vuelto a modificar el documento".

Para Alejandro Vázquez, "si ellos modifican un documento", la Junta "también tiene derecho a modificar ese documento", a lo que ha añadido que si los sindicatos han pedido a "personas con capacidades" pues este lunes "también tendrán capacidad de negociar el viceconsejero y la gerente regional".

El consejero de Sanidad también ha destacado que el viceconsejero "estaba llamado a la reunión de este lunes", si bien "desconoce" se ha acudido o no. "Si ellos --CCOO, UGT y CSIF-- dicen que no ha acudido, no habrá acudido. En cuanto a la directora general, sí sé que ha acudido", ha concluido.