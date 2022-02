Vázquez reconoce dos reuniones más con Ambuibérica sin publicar y asegura el cumplimiento del Código Ético

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha reconocido que ha mantenido dos reuniones más con la actual adjudicataria del servicio de transporte sanitario, Ambuibérica. Dos encuentros que tampoco han sido publicados en la agenda oficial del consejero, al igual que la mantenida el 23 de diciembre, algo que exige el Código Ético aprobado por el Ejecutivo y que, a partir de ahora, Vázquez ha dado orden de cumplir.

Vázquez se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que ha acompañado al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha insistido en que la intención de la Junta no es modificar el Código Ético sino "cumplirlo" desde el compromiso del Ejecutivo regional con la "transparencia".

En este sentido, Vázquez ha informado de que ha dado orden al equipo de la Consejería de Sanidad de que revise las agendas y que, a partir de ahora, se incorporen a la agenda pública todas aquellas que ordene el Código Ético, un punto en el que Fernández Carriedo ha recordado que la toma de posesión del nuevo consejero fue el 21 de diciembre para justificar este error en las agendas.

"He comentado a mi equipo que las agendas estén perfectamente volcadas, mi intención no es otra que publicarlas", ha zanjado el consejero, quien ha reconocido que el conflicto laboral vivido en la empresa Ambuibérica le ha llevado a mantener hasta dos reuniones más con la dirección de la misma con "buen resultado".

No obstante, Vázquez ha aclarado que no se ha reunido con una empresa licitadora, ya que la adjudicación del nuevo contrato de transporte sanitario está en fase de apertura de licitación, lo que conlleva que, en este momento, no hay "ni pliegos ni convocatorias".

Por último, el consejero ha reiterado que mantuvo una reunión con los responsables de Ambuibérica el 23 de diciembre para expresarle las "quejas" que se conocían sobre el transporte sanitario relativas a la obsolescencia de los vehículos, rutas y retrasos con el "ánimo" de "mejorar" el servicio.