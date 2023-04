Vázquez garantiza que habrá unidad del dolor en Soria "en breve plazo"

El consejero de Sanidad, el 'popular' Alejandro Vázquez, ha asegurado este martes que su departamento va a cumplir el compromiso de crear una unidad del dolor en Soria y, según ha aclarado al procurador soriano Juan Antonio Palomar Sicilia, esa unidad no será sólo para el dolor crónico benigno ya que abordará el dolor "en toda su extensión".

"Lo que usted --Palomar Sicilia-- propone, una unidad del dolor crónico benigno, sería un agravio a los sorianos, impediría el tratamiento de los pacientes con dolor originado por enfermedades malignas y, con ello, la aplicación de técnicas terapéuticas a este tipo de pacientes", ha explicado Vázquez que ha ratificado que la Junta "cumple sus compromisos" por lo que esa unidad "será una realidad en breve plazo".

Según ha precisado, en estos momentos este proyecto está "simplemente" a falta de "una pequeña formalización" en trámites para resolver totalmente el expediente para que Soria cuente con la unidad del dolor en el Hospital Santa Bárbara.

Así lo ha afirmado Vázquez en su respuesta a la "pregunta preventiva" que, a su juicio, ha realizado Palomar Sicilia al interesarse en el mes de abril por la creación de la unidad de diagnóstico y tratamiento del dolor crónico benigno en el área de salud de Soria que, según ha recordado, está comprometida para antes de finales del año. "Aún quedan ocho meses (...) Tiene que tener usted confianza porque las cosas no suceden tan rápido como uno quiere", ha aconsejado Vázquez a Palomar Sicilia.

"No le quepa duda que la Consejería de Sanidad va a cumplir con su compromiso de crear una unidad de dolor en Soria", se ha reafirmado el consejero.

Por su parte, Palomar Sicilia se ha hecho eco de la "necesidad sumamente necesaria" de una población "pluripatológica, con enfermedades crónicas y muy envejecida" como la soriana que, según ha reprochado al consejero, no ve avances ni anuncios en este asunto. "Me gustaría que nos confirmase este extremo, porque no nos fiamos de los compromisos que adquieren, que muchas veces, como pasa en Soria, se quedan en aguas de borrajas", ha aseverado el procurador que ha pedido soluciones a las carencias sanitarias que sufren los sorianos.

En este punto, ha recordado casos actuales de pacientes con la salud "muy delicada" que tienen que hacer viajes "de hasta 400 kilómetros" para ser atendidos en una unidad del dolor en otra ciudad de la Comunidad.