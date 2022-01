Vázquez encabeza la lista por Segovia y asegura que con Tudanca se abrirá un abanico de oportunidades para CyL

El Partido Socialista de Segovia ha presentado este lunes, ante la Junta Electoral Provincial, la lista de candidatos para las Cortes que vuelve a encabezar José Luis Vázquez, quien ha asegurado que está más cerca el cambio que necesita Castilla y León con la llegada de Luis Tudanca a la Junta porque se abrirá así "un amplio abanico de oportunidades" para esta Comunidad.

Junto a Vázquez forman parte de la lista los procuradores Alicia Palomo y Sergio Iglesias como número dos y tres, respectivamente; la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Riaza; Andrea Rico Berzal, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma; Daniel Bravo López y la alcaldesa del municipio de La Losa, Mercedes Otero Otero.

"Una candidatura solvente, encabezada por los tres procuradores que han realizado un magnífico trabajo en las Cortes durante esta legislatura y que contempla una representación territorial de nuestra provincia, además de ser paritaria, con equilibrio intergeneracional, y que sigue apostando por candidatos jóvenes, y por compañeras y compañeros con experiencia en la gestión municipal", ha destacado el secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves.

Asimismo, Aceves ha afirmado que "Segovia y Castilla y León necesitan un cambio después de décadas de gobiernos de la derecha que no han sabido frenar la despoblación" que desangra a los pueblos y ha precisado que el gobierno del PP no ha ofrecido oportunidades a los jóvenes de la Comunidad, ni tampoco ha sabido "revitalizar y diversificar" la economía de Castilla y León, por lo que lo que si han logrado es "ahondar en los desequilibrios territoriales y en la desigualdad".

"Mañueco ha convocado estas elecciones sin importarle que estamos sumidos en una sexta ola de la pandemia, pensando sólo en sí mismo, y mirando con miedo al futuro judicial que se le presenta a él y al Partido Popular", ha subrayado.

"Ante esta irresponsabilidad con la que ha puesto final a una legislatura desastrosa que inició con un vergonzoso mercadeo para mantener la presidencia, el PSOE de Segovia está preparado para revalidar la confianza mayoritaria que los segovianos nos otorgaron en 2019 y para aupar a Luis Tudanca a la presidencia de la Junta", ha remarcado Aceves.

Por su parte, José Luis Vázquez que repite como cabeza de lista, ha subrayado que "Segovia y Castilla y León tienen ya más cerca el cambio que tanto" necesitan, un cambio que sólo es posible con Luis Tudanca y para ello ha comprometido que se van a dejar "la piel".

Vázquez encabeza una candidatura "fuerte y cohesionada" que "ofrece a los segovianos un programa de gobierno para dar solución a los problemas que el PP no solo no ha sabido resolver, sino que ha cronificado", ha aseverado el número uno por Segovia.

También Vázquez ha subrayado que el 13 de febrero va a comenzar una nueva etapa para la Comunidad y que "Luis Tudanca se pondrá a trabajar inmediatamente para aprobar los Presupuestos de la Comunidad, herramienta fundamental en la que se recogerán proyectos de envergadura para atraer la financiación de los fondos europeos".

Vázquez ha enfatizado que el programa de gobierno que ofrecen a los segovianos y a los castellanoyleoneses "no se olvida de nadie" y mantiene intacto el compromiso con el sector de la Cultura y el Turismo, y con la rehabilitación, conservación y puesta en valor del "riquísimo" patrimonio; sectores que Mañueco "ha arrinconado durante su nefasta gestión".

Por su parte, Alicia Palomo, número dos en la lista, ha subrayado "el compromiso firme e ineludible del PSOE de Segovia y de Luis Tudanca con la Sanidad Pública de calidad; un compromiso que se convertirá en acciones concretas cuando el socialista presida la Junta y por fin Segovia cuente con la segunda infraestructura hospitalaria "que tantos años lleva prometiendo el PP y que nunca llega".

La procuradora socialista, ha remarcado que el gobierno "popular" de Alfonso Fernández Mañueco, han sido quien ha cerrado consultorios y Puntos de Atención Continuada en los pueblos de la provincia de Segovia.

"Quienes reducen personal y ningunean a los profesionales sanitarios y quienes no garantizan una asistencia sanitaria pública a todos los segovianos independientemente del lugar donde residan, no pueden dar lecciones de nada y no pueden seguir ni un minuto más al frente de la Junta", ha subrayado.

También ha reafirmado el compromiso del partido socialista con la "necesidad de diversificar" la economía de Castilla y León y ha asegurado que "con Luis Tudanca al frente de la Junta, Segovia tendrá, por fin, el Plan de Fomento Territorial que Mañueco" ha negado.

Se trata de una herramienta "importantísima" para dinamizar la economía de la Comunidad y para la creación de empleo.

Por su parte, Sergio Iglesias, que ocupa de nuevo el tercer puesto en la candidatura, ha lamentado que, "desde que gobierna el PP, en Castilla y León hemos perdido casi medio millón de habitantes, mientras que España ganó 9 millones".

"Gracias a las políticas del PP, en la provincia de Segovia, hemos perdido 1.000 jóvenes al año", ha remarcado, por lo que ha propuesto unplan de segundas oportunidades" y un plan de retorno de talento para "demostrar que Castilla y León es una tierra de oportunidades".

"El voto es más fuerte que una encuesta encargada, por eso el cambio es imparable y por eso frente a lo de siempre, frente a la resignación, a la despoblación y la huida de nuestros jóvenes, los socialistas tenemos otra forma de ser y otra forma de gobernar, los socialistas proponemos cambio y esperanza y todo ello llegará el 13 de febrero", ha zanjado.