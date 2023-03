Vázquez ve "dos opciones" para la capital: "un bipartidismo sin soluciones o la gestión intachable de CS"

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha asegurado que "el nuevo CS renace con un clarísimo objetivo, apelar y defender a las miles de familias de la clase media exprimida", recalcando que Córdoba "tiene dos opciones, o un bipartidismo sin soluciones o confiar en Ciudadanos, con una gestión intachable".

Así se ha manifestado Vázquez este sábado en Córdoba, tras mantener un encuentro con el presidente del partido en Andalucía, Andrés Reche, y el candidato a la Alcaldía, Jesús Lupiañez.

"CS va a volver a ser decisivo en el Ayuntamiento de Córdoba a partir del 28 de mayo y solo hay dos opciones", ha asegurado, "apostar por un bipartidismo que no tiene soluciones y cada vez se apoya más en los populismos, o confiar en Ciudadanos", un partido "implacable contra la corrupción y con una gestión intachable, como lo hecho en este mandato".

Durante el encuentro se han desgranado los principales ejes sobre los que girará el proyecto que CS va a seguir impulsando desde el Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Vázquez ha destacado que "Jesús Lupiáñez es una persona de tremenda honestidad, transparencia, con un recorrido vital tremendo y que se va a dejar la piel por esta ciudad", y ha avanzando que "este nuevo CS renace con un clarísimo objetivo, apelar y defender a las miles de familias de clase media que se sienten absolutamente exprimidas por el Gobierno y no se sienten representadas por ningún otro partido".

El secretario general de CS ha destacado que "vamos a defender un partido que se centre en conseguir que las familias puedan tener conciliación, ayudas, y que sus hijos puedan tener un futuro como sus padres quieren".

El presidente de CS Andalucía, Andrés Reche, por su parte, ha recordado que con esta presentación "cerramos ya más de 120 candidaturas, 120 batallas que le ganamos al bipartidismo" en la comunidad andaluza y ha puntualizado que "el objetivo del PP y PSOE es que no estemos representados, que no hubiera papeletas naranjas en las urnas". "Les vamos a ganar en esta estrategia sucia del bipartidismo contra este nuevo CS", ha dicho asegurando también que "esto no queda aquí, ya que esta presentación abre nueva etapa en la que vamos a intentar llegar a 150 candidaturas en toda Andalucía".

De otro lado, el candidato Jesús Lupiáñez ha puesto de relieve que "tenemos un proyecto ganador para Córdoba, queremos seguir implantando las políticas liberales que tan bien le han sentado a Córdoba durante estos cuatro años". Para el candidato de la formación liberal, Ciudadanos "va a ser la voz de esa Córdoba silenciada, de esas familias que tanto dan y tampoco reciben. Queremos trabajar para que los jóvenes no tengan que marcharse de Córdoba ni para trabajar ni para buscar ocio y cultura".

Por último, se ha mostrado "orgulloso" de la labor de estos cuatro años de CS desde el gobierno municipal, en áreas como Turismo, comercio y Deporte o en servicios sociales durante la pandemia, ha recordado Lupiáñez, que ha adelantado que "estamos configurando un equipo ganador, con profesionales expertos en gestión". "Las encuestas son favorables y estamos convencidos de que los cordobeses van a seguir apostando por ese sello liberal para seguir avanzando hacia una Córdoba más moderna y competitiva", ha concluido.