Vázquez asegura que hay planificación sanitaria para el verano y que sustituirán 20.000 jornadas de enfermería

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha asegurado este martes que hay planificación sanitaria de cara al verano ante las críticas de los profesionales del sector y ha trasladado que sustituirán en Atención Primaria 20.000 jornadas de enfermería en la Comunidad.

"Hay planificación", ha afirmado con rotundidad el titular de Sanidad de la Junta en declaraciones a los medios en la inauguración del Foro Regional sobre Cronificación de Enfermedades que ha organizado Bamberg Health y que se celebra hoy en Valladolid al ser preguntado por este asunto.

Sobre el cierre de camas en hospitales en la época estival, el consejero ha explicado que el número de camas en el sistema sanitario "no es igual un mes que otro" y que, precisamente, en verano "se sabe que la actividad programada disminuye porque hay que dar vacaciones a los profesionales".

"Por lo tanto, esas camas que se llaman cerradas se bloquean durante periodos del año están a disposición absoluta de poderlas abrir en cualquier momento como se demostró en la pandemia", ha apuntado Vázquez, que ha pedido no "alarmar" a la sociedad.

Con todo, ha recalcado que no es posible mantener camas abiertas si no son necesarias, si bien el consejero ha admitido que no sobran profesionales sanitarios en la Comunidad, aunque hay que "conciliar" el hecho de que haya menos actividad programada en los meses de verano con la gestión de las camas hospitalarias.