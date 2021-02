PP vasco insta al lehendakari a asumir "responsabilidades políticas" por el derrumbe del vertedero de Zaldibar

Iturgaiz recuerda que quien era consejero de Medio Ambiente en el momento del colapso, Iñaki Arriola (PSE), continúa en el Gobierno

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a asumir "responsabilidades políticas" por el derrumbe del vertedero Zaldibar ocurrido hace un año. Asimismo, ha advertido de que quien era consejero de Medio Ambiente en el momento del colapso, Iñaki Arriola (PSE), continúa en el equipo de gobierno.

Iturgaiz se ha desplazado este sábado hasta Zaldibar, junto a representantes de la formación popular, con motivo del primer aniversario del derrumbe de la escombrera, donde a día de hoy continúa sepultado uno de los dos trabajadores que fallecieron en el lugar.

En declaraciones a los medios de comunicación, Iturgaiz ha denunciado lo acontecido el 6 de febrero de 2020 y ha transmitido su afecto y solidaridad a las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, cuyo cuerpo sigue enterrado en el lugar.

Asimismo, ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a reclamarse responsabilidades a sí mismo y a su Ejecutivo, ya que quien era consejero de Medio Ambiente en el momento del derrumbe, Iñaki Arriola (PSE), continúa en el equipo de gobierno.

"Hay que preguntarle al señor Urkullu dónde están sus responsabilidades y las del PNV cuando han querido tapar todo lo que ha ocurrido y ocurre en Zaldibar", ha denunciado.

Para Iturgaiz, en la gestión de la escombrera no hubo "control ni inspección, no hubo investigación y sí mala información", así como "una responsabilidad política que no se ha querido depurar".

"Miran hacia la empresa y no quieren que haya una responsabilidad política, pero hay una grave responsabilidad política de Urkullu y su Gobierno por una caótica y nefasta gestión", ha añadido.

En esta línea, ha afirmado de que también desde la Unión Europea se está advirtiendo de que "no se hicieron bien las cosas, que la gestión fue nefasta y que se debe abrir una investigación por mala praxis en el tema medioambiental".

"Ocurrió una tragedia porque se hicieron mal las cosas. El vertedero no tenía que estar aquí y también había residuos que no debían estar", ha indicado, para añadir que por todo ello se demuestra que el "mito de la buena gestión del PNV se ha caído".

De este modo, tras calificar como "fracaso y desastre" la gestión del PNV, ha reclamado al lehendakari, que "parece que hoy no va a venir por estos lares", que "empiece a tomar responsabilidades políticas inmediatamente".

"UN DÍA MÁS PARA PNV"

Por su parte, la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha afirmado que se trata de un día "negro para el PP", mientras que para el PNV y el lehendakari representa por contra "un día más".

Tras lamentar que Iñigo Urkullu tardase "seis días en acercarse al lugar" cuando se produjo el colapso de la instalación, González ha criticado que este sábado no haya acudido a "bajar la cabeza y asumir su culpa, acompañando a la familia en un día tan doloroso".

"Cuando las cosas le van mal y hay sospechas de irregularidades en cualquier área, se encierra en la habitación del pánico y deja que sus peones salgan y le limpien la imagen. No creo que sea el lehendakari que se merecen los vascos porque se esconde cuando hay una irregularidad", ha reprobado.