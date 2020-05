PP vasco acusa a PNV de "improvisación" y de "primar la apariencia" porque está "empeñado" en elecciones en julio

Lamenta que Álava es "una de las provincias con peores datos de España", y apuesta por impulsar una comisión de investigación

El presidente del PP de Álava y portavoz de la formación en las Juntas Generales, Iñaki Oyarzabal, ha acusado al Gobierno Vasco de actuar "con improvisación" en la desescalada del confinamiento por la pandemia de coronavirus y ha acusado a PNV de querer "primar la apariencia y dar la sensación de que aquí están bien las cosas" porque está "empeñado en hacer las elecciones en julio".

En este sentido, ha señalado que "deberíamos exigir muchas más explicaciones al Gobierno vasco y al PNV de las que han dado" y ha anunciado que es partidario de solicitar una comisión de investigación en las Juntas Generales.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Oyarzábal ha criticado que "hay que hacer un máster para saber lo que uno tiene que hacer" en la 'fase 1' de desescalada en Euskadi, que ha comenzado este lunes, y, en este sentido, ha lamentado que "se ha generado un desconcierto completo y hay mucha desinformación, mucha información equívoca porque no sabemos si estamos en fase 1, en la 0 o a medias".

El dirigente del PP ha denunciado que "no puede ser que hasta ayer por la noche no tuviésemos información por parte del Boletín Oficial de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer realmente" en Euskadi. A su entender, "se está actuando con una improvisación que roza el ridículo".

En su opinión, el paso de Euskadi a la 'fase 1' "es obvio que ha sido una condición que ha puesto el PNV", en la prórroga del estado de alarma, porque "ha querido primar apariencia, dar la sensación aparente de que aquí están bien las cosas porque quiere justificar la celebración de las elecciones vascas en julio", tras ser suspendidas por la pandemia en su convocatoria de abril.

De este modo, ha lamentado que el partido de Andoni Ortuzar "está empeñado en hacer las elecciones en julio y quiere demostrar que podemos pasar ya de fase. Y ha puesto esa condición pero, al día siguiente de decirnos que podemos pasar a la 'fase 1', nos cuentan que tenemos que inventarnos una fase diferente en que tenemos prácticamente limitadas la mitad de las cosas que van a poder hacer las comunidades que realmente pasan a esa fase".

Para el presidente del PP en Álava, el PNV, como el Gobierno central, "ha actuado con improvisación" y se han cometido "muchos errores". Por su parte, ha subrayado que "deberíamos exigir muchas más explicaciones al Gobierno vasco y al PNV de las que han dado".

El político alavés ha indicado que no se trata de "ir más rápido o no en la desescalada", sino "ver cómo se plantea una desescalada con seriedad, con un plan de contingencia adecuado a las necesidades de las personas e inteligible por parte de todos". Según ha indicado, "lo que hemos visto es muchas medidas que se han rectificado 20 veces" y planes que se han hecho, "muchas veces, de espalda a los sectores económicos que tienen que garantizar que salgamos adelante".

En este marco, ha planteado que, "si no se daban las condiciones, igual no teníamos que haber pasado a la fase 1" y ha advertido de que "ha quedado la duda si las decisiones se toman por los expertos o son decisiones políticas".

Por ello, ha defendido que las decisiones deben adoptarse "en base a informes serios por parte de expertos técnicos, no en base a criterios políticos por la necesidad política del PNV de justificar que todo va a estar perfectamente bien para celebrar unas elecciones en julio, porque se ha empeñado en que quiere las elecciones en julio porque, seguramente, le preocupa mucho que se vayan a septiembre y que la gente vea que tenemos un cataclismo económico derivado de una gestión cuestionable de esta crisis".

Según ha advertido, esa gestión de la crisis puede llevar en septiembre a que "mucha gente pase del ERTE al paro" y, por ello, el PNV "quiere llevar corriendo a la gente a votar en julio". "Si vamos a votar en julio, queremos que esas elecciones estén garantizando las condiciones de seguridad para que cualquier persona, especialmente las mayores, puedan ejercer su derecho a voto con la máxima seguridad de que no corren ningún riesgo".

Oyarzábal, que ha opinado que el lehendakari "ya lo tiene decidido", ha asegurado que, si finalmente se celebran los comicios en julio, el PP "está preparado", pero reclama "garantías de que se toma esa decisión con criterios técnicos y no de necesidad política".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por otro lado, ha calificado de "inaudito" que el diputado de Servicios Sociales de Álava, del que dependen "todas las residencias de mayores", vaya a comparecer este lunes "por primera vez" en las Juntas Generales.

Oyarzabal ha lamentado que Álava es "una de las provincias con peores datos de España", lo que evidencia que "las cosas no se han hecho bien". Tras indicar que se ha producido "una catástrofe después de otra y un cúmulo de despropósitos de mala gestión", ha remarcado que, a su entender, "una vez que pase el grueso de esta crisis sanitaria, debemos pedir muchas responsabilidades e incluso una Comisión de Investigación porque ha habido muchas muertes, muchas familias afectadas, muchos sanitarios afectados por la mala gestión del gobierno".

En esta línea, ha remarcado que, pese a la existencia del "mando único" con el estado de alarma, "aquí también hay responsables en lo que nos toca, en lo que tiene que ver con las competencias de la Diputación, del Ayuntamiento" en esta crisis y "aquí se han cometido los mismos errores".

Oyarzabal ha destacado que el PP ha estado "muchas semanas tratando de respaldar las decisiones que se tomaban, hemos estado muy calladitos tratando de remar en la misma dirección pero, dos meses después y a la vista de los resultados y de tantas decisiones erróneas, tenemos la obligación política de denunciar esos errores y exigir a las instituciones un mínimo de autocrítica".

En relación a la política fiscal, ha considerado que hay que "adoptar políticas fiscales que animen a la reactivación económica" y, por ello, "hay que evaluar si determinados sectores necesitan políticas fiscales favorables, de rebajar impuestos, para poder mantener sus empresas, el empleo y en poco meses poder salir adelante".

En este sentido, se ha mostrado partidario de "una propuesta seria de exoneración de tasas" a comercio y hostelería y, "por supuesto, ir a una reducción de impuesto".

En todo caso ha insistido en que "lo primero que tenemos que hacer necesariamente hoy es pedir al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno Vasco que hagan una revisión urgente de los presupuestos y que digan qué gastos superfluos van a eliminar" para hacer frente a "las nuevas necesidades" de los sectores más afectados por la crisis.

Oyarzabal ha lamentado la "falta de liderazgo" del alcalde de "una de las provincias con peores datos de España", Vitoria, Gorka Urtaran, y del diputado general de Álava, Ramiro González, y ha remarcado que "no podemos quedarnos en la crítica a gestión de llorar" del Gobierno central, sino que hay que "exigir a ayuntamiento y diputación que tomen medidas en función de sus competencias".

En este marco, ha pedido al PNV "mayor humildad, que se deje ayudar y asuma aportaciones de los partidos de la oposición" porque esta actuando "con mucha soberbia".

En esta línea, ha considerado que "habría sido fundamental, hace dos meses, que las decisiones fueran compartidas", pero en el ámbito estatal tanto la oposición como los presidentes de las comunidades se han enterado de las decisiones "por la rueda de prensa" del presidente Pedro Sánchez. "Y aquí el PNV, que tanto se quejaba de eso, ha actuado igual, sin comunicar previamente las medidas y sin tratar de compartir ese tipo de soluciones", ha denunciado.