Varias personas resultan heridas de diversa consideración en Ibiza tras chocar frontalmente dos turismos

Varias personas han resultado heridas este domingo en Ibiza tras haber sufrido un accidente de tráfico en la carretera de Sant Carlos a Sant Vicent.

Según ha informado Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061) a los medios, en el siniestro han chocado frontalmente dos turismos que han quedado totalmente deformados. Uno de los ocupantes de uno de los vehículos afectados ha llamado a los servicios de emergencias sobre las 12.49 horas.

El 061 ha activado un total de dos ambulancias de soporte vital básico, acudiendo también al lugar bomberos y agentes de la Guardia Civil. Al llegar, han comprobado que los heridos no estaban graves y dos de ellos no presentaban lesiones aparentes, motivo por el que no han querido ser trasladados al hospital.

Un total de dos heridos, de entre 25 y 30 años de edad, han sido trasladados con heridas por cristales a un centro privado y otro de 41 años con dermoabrasiones y ansiedad ha sido llevado al hospital Can Misses.