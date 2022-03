Vara señala que la guerra obligará a "replantear cuestiones de fondo" como la soberanía agraria de la UE

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la invasión de Ucrania por parte de Rusia obligará a "replantear cuestiones de fondo", entre las que ha citado la soberanía agraria de la Unión Europea.

Según ha señalado el presidente extremeño, en la situación actual "confluyen una serie de elementos que hacen que no sean suficientes los retoques cosméticos", sino que a su juicio "hay muchas cosas que repensar".

"Cuando un mundo en el que creemos tener todo bajo control, resulta que de la noche a la mañana la decisión de un dictador sobre la ocupación criminal de otro país pone al resto del mundo en jaque", Vara ha señalado que "esto no es solo una cuestión de encontrar ayudas puntuales", sino que "hay que replantear muchas cosas, cuestiones de fondo, que tienen que ver también con la soberanía agraria de la Unión Europea".

Según ha señalado, "la Unión Europea cedió soberanía industrial, cedió soberanía energética y cedió soberanía agraria", cuyas consecuencias son que "ahora llegado los momentos de la guerra, nos encontramos con que no tenemos las industrias, no tenemos la energía y no tenemos los productos necesarios", lo que nos debe llevar a todos a realizar "un verdadero esfuerzo en el que debemos encontrarnos".

"Que nadie piense que de manera aislada, una administración puede ahora resolver el problema", ha señalado el presidente extremeño, quien ha considerado que "más que medidas aisladas, lo que tenemos es que buscar un conjunto de medidas que nos puedan llevar a encontrar la solución que no va a ser fácil", ha dicho.

Así, Fernández Vara ha vaticinado que "vienen tiempos muy complejos" ante los que "tenemos que intentar estar todos a la altura que de nosotros se reclama", ya que "la gente está asustada, porque los asustó la pandemia y la guerra los viene a rematar", una situación ante la que "la política tiene que ser el instrumento que permita que la gente pueda convivir con ese susto, sabiendo que hay gente pensando en cómo encontrar soluciones a los gravísimos retos a los que en estos momentos nos enfrentamos".

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que los tres grupos de la oposición, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, han coincidido en preguntar al presidente extremeño por las medidas que prevé tomar la Junta de Extremadura para paliar la situación que atraviesa el campo extremeño ante la sequía, el precio de los insumos y ahora la guerra en Ucrania.

En su intervención, el presidente extremeño ha considerado que "en estos momentos" es necesario "actuar de manera contundente Extremadura, España y Europa, porque no es una medida lo que esto necesita, son muchas medidas, y sobre todo un planteamiento estratégico de la Unión Europea para que esto si es posible no vuelva a ocurrir", lo cual "no se consigue con grandes palabras ni con grandes declaraciones, se consigue con mucho trabajo".

Por eso, Fernández Vara ha convocado a "trabajar para hacer posible que entre todos resolvamos los grandes retos que tenemos por delante", tras lo que ha reafirmado que la Ley de la Cadena Alimentaria "es la mejor solución de las posibles" en la que se ha estado trabajando pensado que "es lo mejor para el campo".

"Estamos pensando en el futuro del campo, en el futuro de esas generaciones y de las vidas de todas esas personas", ha reafirmado el presidente extremeño, quien ha recordado que la Junta de Extremadura ha reclamado la Mesa de la Sequía, y el Gobierno de España ha pedido a la Unión Europea "todo un catálogo de soluciones que están perfectamente descritas, y que tienen que ver con todo el círculo de la economía agraria", ha explicado.

En cualquier caso, Fernández Vara ha asegurado que desde la Junta de Extremadura están "trabajando desde el minuto uno para hacer posible que el campo, como siempre hizo, encuentre en nosotros el apoyo, la ayuda y el respaldo".

LA OPOSICIÓN PIDE MEDIDAS

Así, en la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha recordado que ya en 2020 los agricultores y ganaderos se manifestaban porque "ya entonces la situación del campo era insostenible" debido a que "los precios de los productos eran muy bajos y los costes de producción eran muy altos", y sin embargo "por aquel entonces Putin no había invadido Ucrania".

Monago ha aludido al incremento de los precios del carburante y de la luz, que "está por las nubes", de lo que ha señalado que "no le eche la culpa de todo al comunista Putin", tras lo que ha señalado que la Ley de la Cadena Alimentaria "no es ninguna solución porque está funcionando", ha dicho.

Según ha relatado el dirigente del PP extremeño, "los productores están asfixiados, la crisis de los precios sigue aumentando, los costes de producción están por las nubes, los carburantes y la electricidad suben", lo que supone una "tormenta perfecta", ante lo que ha instado a Fernández Vara a pagar las ayudas por la sequía, facilitar préstamos a bajo interés o baje los impuestos.

También ha pedido que "reordene los fondos europeos ahora, con esta situación que estamos viviendo, para que no se deje caer el campo", ya que según ha dicho, "Extremadura es campo" por lo que "no podemos dejar caer a los agricultores y ganaderos a los que tanto le debemos en la comunidad".

Así, ha instado a Vara a que "no se busque ni el burladero de la administración ni el burladero de Putin", ya que "tiene una responsabilidad como presidente de la Junta", ha dicho.

También ha preguntado sobre este asunto el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, quien ha alertado de la "gravedad que está atravesando el campo", que además se ha visto "agravados por los delirios del asesino Putin" con su invasión a Ucrania, pero la situación "viene de más lejos".

Por todo ello, Salazar ha lamentado que "el campo ya no tiene tiempo", sino que este sector "necesita soluciones inmediatas, soluciones ya", tras lo que ha valorado las medidas que ha propuesto el Gobierno tras la reunión de la Mesa de la Sequía, pero ha considerado que "van a tardar mucho tiempo, un tiempo que nuestro campo no tiene".

Ante esta situación, Salazar se ha dirigido al presidente de la Junta para preguntarle "qué va a hacer de manera inmediata como responsable del Ejecutivo en la región para solucionar los problemas de nuestros agricultores y ganaderos" que, según ha dicho, "están asfixiados porque no tienen agua y no tienen recursos".

Finalmente, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que tras dos años de pandemia, una crisis energética que "ha aumentado los costes de producción de manera exponencial", una sequía que "nos tenía extremadamente preocupados", y a lo que se une "ahora una guerra".

"No sé qué más nos puede pasar", lamentado Irene de Miguel, quien ha señalado que la "criminal invasión" de Ucrania por Putin "nos ha hecho darnos cuenta de la enorme dependencia en cereales, en leguminosas y materias primas que tenemos de estos dos países", lo que supone una "tormenta perfecta" que pondrá "a prueba de nuevo nuestro modelo agroalimentario".

Ante esta situación, De Miguel ha alertado de que hay "demasiadas cosas en juego", por lo que es necesario tomar "medidas a corto plazo, que impidan que esta situación derive en el cierre de las explotaciones agrícolas y ganaderas de las familias", así como en "impedir una crisis alimentaria", ha dicho.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha instado al presidente extremeño a "tomar decisiones valientes", que deben ir en la línea de proteger los suelos fértiles, a garantizar las rentas agrarias, a luchar por acabar con el desperdicio alimentario y contra la desertización, tras lo que ha señalado que "asegurar la agricultura no pasa por aumentar los regadíos", ha concluido.