Vara, "seguro" de que no se reforma el Código Penal por Junqueras: "No se puede cambiar con nombres y apellidos"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado "seguro" de que la reforma anunciada del Código Penal para modificar el delito de sedición no se aborda en beneficio de los líderes del 1-O condenados por el Tribunal Supremo, porque "los códigos nunca se pueden cambiar con nombres y apellidos".

En declaraciones durante su visita al stand de Extremadura en Fitur, Vara ha sido preguntado por el anuncio del Gobierno de abordar la reforma de delitos como el de sedición, lo que se ha interpretado como una manera de suavizar las penas a los condenados por el 'procés'.

El dirigente extremeño ha dicho estar "seguro" de que la reforma no se hace por ellos, sino que a lo largo del proceso judicial se ha visto que no se han podido aplicar algunos delitos descritos en el Código Penal "probablemente pensando en un Tejero". "No se han podido aplicar a casos que a todos nos dolieron mucho y en algún caso hasta nos escandalizaron", ha dicho.

Por otro lado, ha abogado por que la reforma acerque además la normativa penal española a la europea puesto que "a veces divergen". "Cuanto más se parezcan nuestros Códigos a los europeos, probablemente menos problemas tendremos en el futuro con los tribunales de justicia europeos", ha añadido.