Vara reitera que "no se pueden tomar nuevas medidas" hasta que se conozca el resultado de las anteriores

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido este martes en que "no se pueden tomar nuevas medidas" frente al coronavirus "mientras no hayamos evaluado el resultado de las anteriores", ya que se trata de un asunto lo "suficientemente serio como para que esto no sea la suma de decisiones a troche y moche, sin valorar si sirvieron o no sirvieron".

En su opinión, "el problema que está ocurriendo es que estamos cambiando todos los días de decisiones", por lo que "no da tiempo a saber si las que se han tomado son buenas o malas" ya "solo han pasado tres o cuatro días", ha señalado Fernández Vara a preguntas de los periodistas sobre las peticiones de algunas comunidades, como Asturias, para que se decrete el confinamiento domiciliario.

En su intervención, el dirigente extremeño ha recordado que la declaración del estado de alarma se produjo hace una semana, cuando se estableció la restricción de la movilidad nocturna en todo el país, por lo que ha instado a "esperar a ver si da resultado", ya que no se puede saber si ha dado resultado hasta que no pasen siete días, ha dicho.

"Parece como si hubiera la imperiosa necesidad de estar todos los días anunciando cosas, y eso es lo que más desconcierto le produce a la ciudadanía", ha resaltado Fernández Vara, quien ha instado a "confiar en que las decisiones que se tomen tengan resultado".

Por otra parte, el dirigente socialista extremeño ha admitido que este "método" en el hay que "diecisiete reinos de taifas donde cada rey sale cada día anunciando cosas diferentes", no le "gusta nada", ya que existe "un sitio para plantearlo, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se discuten las cosas con los informes de los técnicos".

Los demás, a juicio de Fernández Vara, es "un escenario que no conduce a nada, nada más que a la incertidumbre de la ciudadanía", ha lamentado el dirigente socialista extremeño, quien ha recordado que los contagios de estos últimos días son "previos a toda la toma de decisiones" del estado de alarma y el 'toque de queda'.

Así, ha lamentado que "cada vez es peor, porque cada vez hay más ocurrencias", tras lo que ha reiterado que lo "razonable" sería a su juicio "evaluar las decisiones que tomamos".

LA VUELTA AL MANDO ÚNICO, FRACASO DEL SISTEMA AUTONÓMICO

En su intervención, Fernández Vara ha considerado que "si el resultado final de todo esto al final fuera que hay que volver a un mando único, sería un clarísimo fracaso del sistema autonómico" en España.

"Por eso yo voy a intentar hacer todo lo posible para que eso no se produzca", para lo cual, el presidente extremeño ha abogado por "coordinarse, buscar los consensos perdidos, hablar entre los técnicos de Ministerio y las Comunidades Autónomas" para que "alcancen acuerdos y propongan cosas parecidas", ha dicho.

Así, Fernández Vara ha instado a "escuchar a los técnicos, a ver qué dicen, que seguro que nos van a decir que esperemos a evaluar y a ver los resultados", ha concluido el presidente extremeño.

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas este martes en Mérida, tras firma el Plan de Empleo Autónomo 2020-2023 con organizaciones de autónomos.