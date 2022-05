Vara recuerda a los sindicatos que no hay que confundir "falta de diálogo con falta de acuerdos"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recordado a los sindicatos que "no hay que confundir la falta de diálogo con la falta de acuerdos", y ha defendido que "ninguna" administración en España ha alcanzado el "nivel de interlocución" que tiene la extremeña.

Sobre críticas de sindicatos por supuesta falta de diálogo por parte de la Administración regional en cuestiones como, por ejemplo, la reciente Oferta de Empleo Público, Vara ha subrayado que "no hay que confundir la falta de diálogo con la falta de acuerdos", y ha subrayado que "esta administración es una administración enormemente dialogante".

"No hay ninguna administración en España, ninguna, que haya tenido el nivel de interlocución con los agentes sociales que ha tenido ésta... Otra cosa diferente es que se pueda llegar a acuerdo en todo o no y en este caso no es posible... Yo no confundiría falta de diálogo con falta de acuerdo", ha espetado a preguntas de los medios antes de participar en la Jornada de Innovación Educativa y la entrega de los premios Joaquín Sama y Tomás García Verdejo.