Vara reconoce que "no hay coincidencia" en el seno del Gobierno de coalición y respalda la posición del PSOE

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido como algo "obvio" que "no hay coincidencia" en el seno del Gobierno de coalición en cuanto a la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, y ha mostrado su apoyo y respaldo a la posición que ha tenido "siempre" el PSOE en cuanto a la pertenencia al citado organismo y la defensa.

"Hay un Gobierno de coalición por primera vez en España donde es obvio que respecto de un tema no hay coincidencia... Pero igual hasta hacemos bien en acostumbrarnos a este tipo de gobierno porque ya no son excepcional, es frecuente, de hecho ya lo tenemos aquí en algunas comunidades autónomas y espero y deseo que no en más", ha sentenciado Vara en alusión también a la entrada de Vox en algún gobierno autonómico.

"Pero hay que acostumbrarse a que cuando hay un Gobierno de coalición respecto de determinada cuestión, en este caso la defensa una muy importante, no hay una plena coincidencia", ha insistido a preguntas de los medios durante su asistencia este martes en Lobón (Badajoz) a la inauguración de un hotel.

En ese sentido, ha recalcado que él respalda y apoya "la posición que ha tenido siempre el PSOE, que tiene la parte del gobierno de coalición que sustenta el PSOE" en cuanto a la OTAN.

Al mismo tiempo, ha considerado también que es una "buena noticia" la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, ya que "se sitúa a España en el eje central de esta organización".

Además, Fernández Vara ha añadido que cree que "se toma cumplida nota de lo que está pasando ahora en el mundo, que nada de lo que está ocurriendo es casualidad".

Sobre este respecto, el presidente extremeño ha incidido en que "ni la guerra es una casualidad ni las consecuencias de la guerra tampoco", sino que "obedecen a un plan perfectamente diseñado por Putin y al que hay que combatir desde la unidad, desde la fortaleza y desde la democracia", ha subrayado.