Vara recalca que no son tiempos para hacer "experimentos" sino para apostar por "cosas seguras"

El presidente de la Junta y candidato del PSOE a la reelección, Guillermo Fernández Vara, ha recalcado que los actuales no son tiempos para "hacer experimentos" sino para apostar "por cosas seguras".

"Estos no son tiempos para estar haciendo experimentos, estos son tiempos de confianza, de seguridad, de fiabilidad, de apostar por cosas seguras y por no correr riesgos innecesarios", ha apuntado.

Así, y preguntado por los medios sobre las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha señalado este lunes que está convencido de que Unidas Podemos gobernará junto al PSOE, Vara ha dicho que "lo bueno ahora es trabajar para que los ciudadanos nos den la mayor confianza".

En esta línea, Fernández Vara ha indicado que, cuando los ciudadanos votan, éstos dicen muchas cosas, ya que "no solo dice el partido que vota sino que muchos juntos diciendo lo mismo hacen que las cosas sean de una determinada manera".

Por ello, Fernández Vara ha considerado que "no es lo mismo ganar por poco que ganar por mucho, no es lo mismo tener una diferencia que no tenerla, no es lo mismo que se vea con claridad quien ha ganado rotundamente las elecciones a que no se vea".

Estos aspectos, en su opinión, "condiciona" y ha añadido que tiene la "esperanza" de que los ciudadanos sepan el momento importante en el que Extremadura se encuentra, por lo que, como ha dicho, de aquí al domingo 26 de mayo pedirá que se apueste por la "estabilidad política", que lo que trae son inversiones, ha dicho.

Así, el secretario general del PSOE de Extremadura ha insistido en que hay que saber apostar por "gobiernos fuertes y estables", que contribuyan a crear un marco político como el que, ha dicho, se ha creado en Extremadura en esta legislatura.

También ha añadido Fernández Vara que no se pasará la legislatura "poniendo barreras" y diciendo "contigo no", ya que él está dispuesto a hablar "con todo el mundo" para poder "construir el futuro de esta tierra, en el que no sobra nadie".

El candidato socialista ha realizado estas declaraciones con motivo de su visita a la localidad de Orellana la Vieja (Badajoz) acompañado del candidato a la alcaldía, Cayetano Ramos.