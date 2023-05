Vara reafirma que el pacto de rentas alcanzado entre sindicatos y patronal "garantiza sueldos dignos y paz social"

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado el acuerdo alcanzado este pasado viernes entre sindicatos y patronal que establece "un pacto de rentas" que garantizará dos cosas, como que "más trabajadores puedan llegar a fin de mes y la paz social".

Se trata de un acuerdo que se unirá a otras medidas laborales que "rompieron la tendencia de que los trabajadores vieran recortados sus derechos, como ocurrió con el PP, y sirvieran para recuperar la dignidad".

Fernández Vara ha hecho referencia a la reforma laboral "que ha permitido que más de 100.000 trabajadores extremeños pasara de un trabajo precario a uno fijo", la subida de las pensiones un 8 por ciento o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional "que ha beneficiado a más de 80.000 personas en la región", ha destacado.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este sábado durante la presentación de la candidatura socialista a la Alcaldía de Talavera la Real, encabezada por Cristina Núñez, donde el dirigente socialista ha remarcado que "las listas del PSOE están llenas de jóvenes, hombres y mujeres, gente con experiencia a las que les une la pasión por la vida, por los pueblos, por la gente que más lo necesita".

En ese sentido, ha insistido en que "nuestras listas electorales son las que más se parecen a la Extremadura de hoy", informa el PSOE en nota de prensa.

El candidato socialista también ha puesto de relieve la importancia de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo porque "no se trata de ver qué partido gana sino qué ciudadanos ganan, si los que más necesitan de la política o los que no les hace falta porque pueden comprarse la sanidad, la educación o no necesitan ayudas para la dependencia".

Fernández Vara ha agradecido a los ciudadanos la estabilidad que ha tenido durante estos cuatro años de legislatura, que les "ha permitido trabajar y ocuparnos de lo importante sin estar cada jueves en el parlamento discutiendo de otras cosas".

Según él, "gracias a ese trabajo ahora Extremadura se sitúa a la cabeza de la revolución industrial que nos va a permitir generar más de 35.000 empleos en los próximos años", ha concluido.