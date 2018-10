Vara preve reunirse con Pedro Sánchez hacia "finales de mes" y advierte de que será "inflexible"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hacia finales de mes", tras lo que ha advertido de que será "inflexible" al tratar sobre lo que recibirá la región extremeña del Ejecutivo central.

Una reunión que se enmarca en la ronda de contactos que Pedro Sánchez viene manteniendo con los presidentes autonómicos, y de la que Fernández Vara ha señalado que no conoce la fecha exacta del encuentro, aunque sí ha avanzado que será "hacia finales" de este mes de octubre.

En ese sentido ha señalado que le ha señalado que le "da igual una semana antes que después, lo que sí tengo muy claro es lo que voy a decir", ha señalado el presidente extremeño a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes en Mérida.

"A mi lo que le vayan a dar a los demás, me ocupa pero no me preocupa, lo que me importa es lo que nos vayan a dar a nosotros, y ahí es donde voy a estar inflexible", ha reafirmado Fernández Vara.