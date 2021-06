Vara plantea que no se dedique más del 30% de los ingresos a la vivienda y prohibir deshaucios a familias con niños

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que el "gran reto" de la generación actual de socialistas debe ser la vivienda, ante la cual plantea nuevos derechos como garantizar que nadie dedique más del 30% de sus ingresos a este fin así como a reformar la legislación para que no se pueda desahuciar a familias con niños.

Así lo ha planteado en su intervención este sábado en Mérida en la inauguración del II Foro de Organización: Nuevos Tiempos. Nueva Sociedad. Nuevos Desafío'.

En este contexto, y con la presencia del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a señalado que hay que dirigir las políticas públicas a que "no haya nadie que no tengan garantizado un cobijo y la alimentación de sus hijos", una cuestión que no sabe, ha dicho, si es suficiente con los actuales sistemas de renta básica o ingreso mínimo vital.

Por ello, de cara al futuro, y ante la próxima convocatoria de los congresos para la renovación del partido a todos los niveles, apuesta por establecer "un sistema garantista, para que ningún niño del país que no tenga garantizados tres comidas al día siempre".

Fernández Vara ha señalado en este sentido que los primeros resultados de la prosperidad, del crecimiento económico, deben ir dedicados a "acabar con la pobreza severa", un reto que "solo puede hacerlo el PSOE".

Entre sus propuestas se encuentra que cada ciudadano tenga derecho a una vivienda "sin que tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos", para lo cual, asegura "hay montones de fórmulas".

El dirigente socialista quiere que la vivienda sea un "derecho fundamental y esencial" de toda la ciudadanía, y en este sentido ha anunciado una reforma para que no se puedan ejecutar desahucios en hogares donde haya niños".

Esta será una reforma ante la cual ya vislumbra que pueda llegar al Tribunal Constitucional, pero esto es algo con lo que cuenta porque pretende "que esto lo discuta el TC", ya que cuando desahucias a un niño, "no lo estás echando de su casa, lo echas de su vida".

En su intervención, Fernández Vara ha afirmado que el PSOE es el "único instrumento" que tiene una parte de la ciudadanía para tener "un proyecto de vida".

Al respecto, ha avanzado que "vienen tiempos difíciles" para la política, debido a que la derecha está "incendiando emocionalmente las calles de España".

"Nos vuelven a insultar por las calles, nos vuelven a increpar", ha señalado vara sobre quien ve a los socialistas como su "enemigo", cuando para el PSOE el enemigo son "la pobreza, la desigualdad, las diferencias sociales, el analfabetismo..."

"Pretenden crear un clima irrespirable en España para que se convoquen elecciones, creen que le toca ya a un partido que se fue del Gobierno por corrupción", ha añadido.

Por ello, ha pedido unidad a los socialistas para "profundizar en la igualdad en nuestro país y en las reformas que España necesita" ahora que vendrán tiempos que en lo económico serán buenos, ha asegurado.

PROCESO INTERNO DEL PARTIDO

Sobre el proceso interno que el PSOE inicia el próximo 3 de julio con el Comité Federal y los próximos Congresos, Fernández Vara ha afirmado que "ahora el PSOE es más necesario que nunca". "Es la mejor respuesta que podemos dar es más afiliaciones y más agrupaciones, que haya mucha gente que se siente interpelada frente a la discordia que se intenta sembrar en España", ha añadido.

Sobre la región, Fernández Vara ha avanzado que "a Extremadura le va a ir bien, en este cambio de paradigma, en la deslocalización de la cadena de valor se busca lo que esta tierra tiene, cosas que no se compran porque no tienen precio: agua, sol, tierra, paz social".

Al respecto ha añadido que se va a pasar de cifras de paro a que a Extremadura tenga que venir gente de fuera a trabajar, porque la región estará a la cabeza de la reindustrialización de España, "Extremadura es invencible porque los empresarios nos piden cuándo están los papeles, no cuánto dinero se les va a dar", ha dicho.