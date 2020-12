Vara pide comprensión para el plan de Navidad para no "poner en riesgo" el "numantino esfuerzo" frente a la Covid-19

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, espera que se comprendan las medidas adoptadas de cara a las próximas fechas navideñas con las que se pretende "equilibrar" los distintos "intereses", como los del sector de la hostelería, con la cuestión sanitaria que, pese a los avances, no se puede "obviar".

Vara, que no ha querido avanzar las medidas adoptadas a este fin en el Consejo de Gobierno de este viernes, a la espera de la comparecencia del vicepresidente primero y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que en las próximas fechas se actuará de igual forma que se ha hecho durante toda la pandemia, es decir, intentando "conjugar la salud y la economía".

En una comparecencia sobre los contratos de explotación de los ecoparques, en la que ha sido preguntado por esta cuestión, ha recordado que, en esta línea, Extremadura fue una de las comunidades que no adelantó el toque de queda para permitir que la hostelería pudiera seguir trabajando en horario nocturno.

Asimismo, ha señalado que ante las próximas fechas se actuará "con el mismo espíritu", y "sin poner en riesgo lo mucho que ha costado llegar hasta aquí", en referencia al "numantino esfuerzo" que se ha hecho para pasar en unas semanas de los casi 600 casos diarios a los "ciento y pico" de los últimos días.

"Todo no está hecho", ha remarcado Vara, quien ha recordado que "mientras haya casos, habrá enfermos, y mientras haya enfermos habrá fallecidos", y esto no se puede perder de vista. "No podemos obviar el problema sanitario de fondo", ha señalado el presidente extremeño, quien ha subrayado con respecto a los intereses de los hosteleros y comerciantes que el Ejecutivo llegará "hasta donde se pueda llegar".

Por todo ello, ha dicho que espera que una vez presentadas las medidas se entienda que se ha hecho "un esfuerzo para hacer compatible la protección de la salud con que puedan celebrarse los actos sociales con criterios de seguridad covid, que es algo que no podemos olvidar en ningún momento".