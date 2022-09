Vara ve injusto que García-Page, que tuvo apoyo de Podemos, cuestione pactos

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calificado de "injusto" que su homólogo castellano-manchego, Emiliano García-Page, cuestione a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, pues él fue presidente autonómico en 2015 merced al apoyo de Podemos.

"Parece un poco contradictorio", ha agregado Fernández Vara al ser preguntado, minutos antes de asistir a un acto sobre municipalismo, en Mérida, por las declaraciones de García-Page.

En su opinión, el debate abierto por García-Page "le importa bastante poco" a la sociedad, "sobre todo a la que no es de derechas".

"La lealtad no es sólo decir lo que a cada uno se le ocurre en cada momento, sino ser consciente de que cuando hay una institución, como el PSOE, las cosas hay que decirlas entre nosotros", ha añadido Fernández Vara, quien ha pedido "no perder el tiempo en debates inútiles que no aportan nada".