Vara dice que Guerra es parte importantísima en 40 años de historia de España

El secretario general de los socialistas extremeños y responsable de Política Autonómica del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha dicho hoy que el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra "es una parte importantísima" de los últimos 40 años de la historia de España y ha precisado que "los demás somos un poco más insignificantes".

Vara ha respondido así, a preguntas de los periodistas, sobre el hecho de que Guerra no fuese inicialmente invitado al acto que el próximo sábado tendrá lugar en Sevilla para celebrar el 40 aniversario de la victoria electoral de Felipe González, al que el extremeño no ha confirmado aún su asistencia por coincidir con un evento familiar.

"Evidentemente me encantaría que Alfonso pudiera estar allí", ha dicho el líder de los socialistas extremeños y presidente de la Junta, además de destacar la importancia de Guerra en la historia de España y del PSOE.

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, exvicesecretario general del PSOE y mano derecha de Felipe González durante aquella etapa, desveló ayer en una entrevista con EFE que no había sido invitado a ese acto y que lo asumía "con filosofía epicúrea".

"No me han invitado, no hay más", señaló en declaraciones a EFE, a la vez que confesó que no le "sorprende". "Seguramente es que yo no estaba en la dirección del partido, lo verán así y son consecuentes con esa visión", ironizó.

Después, el PSOE de Sevilla invitó por indicación de la Ejecutiva Federal del partido tanto a Alfonso Guerra como a la expresidenta andaluza Susana Díaz.

El presidente extremeño ha explicado que está "haciendo todo lo posible" para poder acudir el sábado a Sevilla, porque ese mismo día se casa un sobrino y está tratando de cuadrar las dos citas.

Aunque ha destacado que se trata de un día "muy importante" para los socialistas, ha agregado que si al final no pudiera ir a Sevilla "tampoco va a ser una tragedia; nosotros somos muy pequeños prácticamente para lo que significan en la historia de España esos cuarenta años", ha añadido.

Ese día se celebran "40 años muy importantes de la historia de España y 40 años muy importantes de la historia del PSOE, más allá de que cada uno nos podamos ahora mismo sentir protagonistas, somos muy pequeñitos ante toda esa historia", ha insistido.

Fernández Vara se ha mostrado convencido también de que la celebración de la victoria del PSOE en las elecciones de 1982, se esté o no en Sevilla, "será una gran día para todos los socialistas". EFE

jd/esv/bal