Vara dice que no se entendería que se dificultara perseguir la corrupción

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho hoy sobre la modificación del delito de malversación que "el hecho de que se hiciera algo que dificultara que se pueda perseguir la corrupción en España sería difícilmente entendible".

A preguntas de los periodistas sobre la modificación del delito de malversación, Vara ha dicho que "bien haríamos en ser prudentes hasta que no sepamos exactamente de qué estamos hablando", aunque también ha dejado claro que él no entendería "en ningún caso" que "el enriquecimiento por ninguna de sus vías pudiera ser aliviado en el Código Penal".

"Otra cosa diferente es lo que se vaya a plantear, que no lo sé y, por lo tanto, como no lo sé, es muy difícil hablar sobre lo que uno no sabe", ha añadido.

A su juicio, ante las modificaciones propuestas con respecto a este delito y al de sedición, es importante que se reflexione si estos cambios "hubieran servido para que Puigdemont y el resto de fugados hubieran sido extraditados a España y estuvieran ya juzgados y condenados".

Tras enumerar los distintos procedimientos de compra con fondos europeos que se llevan a cabo aquí y en el resto de países de la Unión Europea, Vara ha insistido en que lo razonable es que "tuviéramos un Código Penal parecido al que hay en Europa", que "las leyes penales fueran aquí parecidas al resto".

"Son preguntas que yo creo que van mucho más allá de lo que en estos momentos estamos asistiendo, que es a una campaña electoral adelantada seis meses", ha añadido el presidente extremeño, para quien "falta mucha reflexión por parte de mucha gente y sobran insultos, descalificaciones, ataques y faltas de respeto".

Ha reiterado que "no se entiende que seamos europeos para unas cosas y para otras no" y ha recalcado que "llevamos muchos años intentando juzgar a una persona que estuvo al frente de todo un proceso que se hizo, por cierto, con el Código Penal actual, que fueron dos referéndum de independencia y una declaración unilateral de independencia, que se fugaron y que no hemos sido capaces a fecha de hoy todavía de juzgarlos".

En ese sentido, ha criticado que "se esté discutiendo cómo hacer todo lo posible para ser capaces de seguir sin juzgarlos, que es de lo que se trata". EFE.

jd/aam