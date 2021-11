Vara desvincula la reunión de los barones del PSOE de la de Galicia

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este jueves que la reunión de mañana de los barones socialistas "es una más de las muchas que habrá" y ha negado que se trate de fijar una posición común sobre financiación de cara a la convocada con presidentes autonómicos en Galicia.

Los barones socialistas al frente de Gobiernos autonómicos están citados en la madrileña calle Ferraz mañana a las 12.30 horas, para hablar de financiación autonómica y tratar de fijar un enfoque común.

"No tiene nada que ver: la reunión de Galicia no es de partidos, sino de presidentes, y la de mañana es de presidentes de un partido. No tiene nada que ver. La hubiéramos hecho (la de Ferraz) hubiera existido la de Galicia o no", ha apuntado.

Vara, que ha hecho estas declaraciones tras recibir en la sede de la presidencia a la coordinadora nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de visita en Extremadura, ha explicado que, una vez que él ha asumido la responsabilidad de la política autonómica del PSOE, una de las cosas que se van a poner en marcha es que los presidentes autonómicos del PSOE se vean "con cierta frecuencia".

A su juicio, "es absolutamente imprescindible que nos vayamos coordinando" y ha precisado que no es solo una cuestión de financiación autonómica, ya que España también tiene problemas como la despoblación, el reto demográfico, el papel de España en el mundo o de las regiones en Europa.

"Mañana no es un día D, es día de una reunión, una más de las muchas que tendremos en el futuro para poder hablar de las cosas que compartimos y poder encontrar un mínimo común denominador, que en este país falta", ha aseverado Vara.

En su opinión, en España falta ser capaces de sentarse a ver qué se comparte, "porque si lo que ponemos encima de la mesa inmediatamente es lo que nos separa, es imposible llegar a acuerdos".

En cuanto a la visita de Arrimadas, se ha mostrado "encantado" de poder recibir en la sede del Gobierno extremeño a la dirigente de un partido nacional "y poder hablar de Extremadura, España y de nosotros, que tampoco esté mal, porque en la vida es importante conocerse un poco más para poder entenderse mejor".

Por su parte, Inés Arrimada ha recordado que en la ronda de visitas que ha hecho por diferentes territorios ha tenido la suerte de que sus presidentes la han recibido "porque entra dentro de la normalidad institucional el poder mantener encuentro cordiales".