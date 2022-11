Vara destaca que la cumbre hispano-lusa confirma que la conexión nueva del tren Madrid-Lisboa "va a ser por Extremadura"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este sábado que la cumbre hispano-lusa de este viernes confirma que "la primera comunicación nueva por ferrocarril que va a haber entre Madrid y Lisboa va a ser por Extremadura", como según ha manifestado el propio primer ministro portugués, Antonio Costa, ha señalado.

Fernández Vara ha recalcado que el propio primer ministro portugués ha indicado que "a finales del próximo año, la conexión Évora con Badajoz estará terminada, con lo que la única comunicación que habrá será la Madrid-Lisboa", ha insistido, "todo lo demás pueden ser palabras, que a la oposición, por cierto, le gustan mucho, pero lo que son hechos, son claros".

Así lo ha manifestado el presidente extremeño a preguntas de los medios de comunicación tras participar en Mérida en la inauguración de las jornadas 'Salud Mental: una asignatura pendiente', organizada por Freampa-CP.

Esa es la única certeza, ha subrayado Fernández Vara, ya que "lo demás son hipótesis de futuro, que no digo que no se puedan hacer, pero la primera comunicación nueva, recién construida, que se pondrá en marcha a finales del año que viene y a lo largo de 2024 será la Madrid-Lisboa por Extremadura", ha sentenciado.

Además, respecto al puente de Cedillo (Cáceres), también analizado en este cumbre entre ambos países, el presidente extremeño ha indicado que "es una realidad, está ya comprometido, presupuestariamente también".

La Junta ejecutará la comunicación entre el puente y la carretera, igual que harán las autoridades portuguesas con la parte del territorio luso, con lo que la "habrá una comunicación entre España y Portugal que permite darle mayor permeabilidad con lo que antes fue una frontera y hoy son puentes que unen los dos territorios", ha señalado.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Por otro lado, el presidente extremeño ha vuelto a tachar de "desvergüenza" las incidencias que está teniendo el tren de altas prestaciones entre Extremadura y Madrid, aunque ha insistido en que "ahora se está invirtiendo más que nunca en el tren extremeño".

"Si es que es verdad que por primera vez en los últimos 15 años aparecen año tras año recursos en los presupuestos generales del Estado para que eso no vuelva a ocurrir. Hubo un tiempo, no hace mucho, en los que los que ahora gritan estaban más que callados y aparecían en los presupuestos generales del Estado cero euros para el tren, y ahora aparecen 300 0 400 millones de euros cada año que poco a poco se vaya mejorando", ha recalcado, a la vez que ha matizado que no estará satisfecho "hasta que no haya un tren de alta velocidad entre Madrid y Badajoz y entre Madrid y Lisboa funcionando con normalidad".

Sin embargo, Fernández Vara ha destacado que no entenderá "nunca" es que ahora "algunos hagan una oposición que no hicieron durante largísimos años de Gobierno de la derecha en España, en los que no se invirtiera nada en el tren extremeño y ahora que es cuando se están invirtiendo recursos importantes levanten la voz que silenciaron durante tanto tiempo".

A su juicio, "para tener credibilidad ahora, hubo que reivindicar antes, lo demás no vale para nada, es pura apariencia", pero lo cierto es que "nunca como ahora se ha invertido tanto en el sector ferroviario en Extremadura", ha manifestado.