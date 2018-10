Vara cree que "hay que hacer una manifestación" aunque apunta que es el Pacto por el Ferrocarril el que la debe convocar

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que cree que "hay que hacer una manifestación" por la situación del tren en la región, aunque ha apuntado que es el Pacto por el Ferrocarril, que se reúne el próximo lunes, 22 de octubre, el órgano que la debe convocar.

"Yo creo que hay que hacer una manifestación, pero por respeto por el Pacto por el Ferrocarril que sea allí donde se manifieste. Nadie nos ha regalado nada, nunca nadie nos regaló nada, entonces tenemos que tomar la decisión oportuna, ya ha habido algún sindicato que lo ha pedido, y en ese sentido allí tomaremos la decisión que corresponda", ha asegurado Vara a preguntas de los medios.

De esta forma, y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el presidente autonómico ha indicado que, si finalmente se convoca una manifestación, le gustaría que la misma respondiera al "nivel de indignación" que tienen "todos los extremeños y extremeñas" tras las últimas incidencias registradas por el tren en el último puente festivo en la comunidad.

En este sentido, Fernández Vara ha reconocido que hace ya "mucho tiempo que la paciencia se agotó" y que esta situación, que ha calificado de "vergüenza", es algo que "indigna" y "escandaliza", por lo que, en su opinión, lo que debe hacer el Gobierno de España es "ponerse las pilas" y "resolver cuanto antes los problemas" de la región.

TOMA DE DECISIONES EN EL PACTO POR EL FERROCARRIL

Asimismo, el presidente autonómico ha resaltado que el Pacto por el Ferrocarril no se creó para "eludir responsabilidades" sino para "residenciar allí la toma de decisiones", motivo por el que no quiere pronunciarse "en nombre del pacto" hasta que sus miembros no se reúnan.

"Los hay que unas veces están dentro, otras veces están fuera, unas veces hablan en nombre del pacto, luego hablan fuera del pacto, esto uno o se lo cree o difícilmente puede ser el Pacto por el Ferrocarril que permita esto no utilizarlo como arma arrojadiza contra otros", ha sostenido el líder del Ejecutivo regional.

Así, ha dicho que mientras gobernaba Mariano Rajoy el Pacto por el Ferrocarril era el "escudo" en donde "algunos se escondían para que no se criticara al gobierno", en referencia a los miembros del PP, mientras que cuando empezó a gobernar Pedro Sánchez es "leña al mono".

En esta línea, ha considerado Fernández Vara que en la cuestión de la defensa de unas infraestructuras ferroviarias de calidad para Extremadura "no hay partidos ni colores" sino "agravios a una región" y un país que tiene una "deuda con Extremadura, con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE".

Por ello, ha considerado que "cuanto más unidos" se esté "más fácil" será saldar dicha deuda, mientras que, "cuanto más quieran salirse de la foto de manera oportunista, más complejo será".

CONSIDERA UN "ACIERTO" LOS CESES EN RENFE

Asimismo, el presidente de la Junta ha considerado un "acierto" que se haya cesado al gerente de Servicios Comerciales Sur y al gerente de Gestión y Contratos de Fabricación y Mantenimiento S.A. tras los incidentes ocurridos el pasado fin de semana, ya que "por primera vez alguien asume alguna responsabilidad de algo".

"Aquí había ya que asumir responsabilidades. A ti no te pueden responsabilizar de cómo estaban las cosas si llevas dos meses, pero ya eres responsable, y como ya eres responsable hay que tomar decisiones", ha dicho.

También ha indicado que el pasado puente del Pilar no es primer puente donde hay incidentes en los trenes extremeños pero debería "ser el último", y ha dicho que, "frente al silencio cómplice que guardaban algunos cuando ocurrían estas cosas", ahora el gobierno ha dicho "esto tiene responsables y los responsables lo tienen que pagar".

Asimismo, y preguntado por las declaraciones realizadas por el presidente de Renfe, Isaías Táboas, en las que ha pedido perdón a los extremeños por estas últimas incidencias, Vara ha dicho que se agradece el talante pero que "aquí perdona Dios y los sacerdotes".

"Nosotros no somos quien para perdonar, yo no quiero que perdonar a nadie, lo que quiero es que se asuma la responsabilidad. Se agradece el talante, obviamente, se agradece que la gente asuma humildemente la responsabilidad, pero lo que hace falta es que esto se resuelva", ha aseverado.