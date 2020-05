Vara cree que el fondo de 16.000 millones será un "buen instrumento" pero advierte de que "el roto es muy gordo"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha celebrado el anuncio del fondo especial no reembolsable de 16.000 millones de euros que el presidente del Gobierno les ha trasladado a las comunidades autónomas, una medida económica que considera "un buen instrumento" aunque por el momento no se atreve a decir si será suficiente para paliar la situación económica en la que van a quedar las arcas autonómicas.

"La música suena bien", ha señalado Vara sobre este fondo que, ha celebrado, "no tiene nada que ver" ni con el superávit de los ayuntamientos, ni con la liquidación de ejercicios anteriores, ni con las entregas a cuenta del Estado a las comunidades autónomas.

Por tanto, confía en que será "un buen instrumento" pero será el tiempo, ha dicho, el que dirá si es o no suficiente para las comunidades, en tanto que "el roto en los presupuestos es muy gordo", debido entre otras cuestiones a la caída de ingresos a través de los impuestos.

Según les ha explicado este domingo el propio Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos, estos 16.000 millones se van a repartir en 10.000 millones de euros para afrontar el esfuerzo presupuestario en el ámbito de la sanidad, otros 1.000 en gasto social, y 5.000 millones para las pérdidas de recursos propios.

Asimismo, el presidente les ha avanzado que el próximo Consejo de Ministros aprobará otros 24.000 millones en fondos ICO, que se distribuyen en 10.000 para las grandes empresas, la misma cantidad para pymes y autónomos, y 4.000 para actividades en materia de renta fija.

DEFIENDE EL ESTADO DE ALARMA

En la reunión se ha abordado la continuidad del estado de alarma, cuya prórroga el Gobierno tiene que volver a solicitar y por el momento no tiene garantizados los apoyos necesarios en el Congreso.

Al respecto, Fernández Vara ha defendido su continuidad "durante un tiempo" a pesar de haberse iniciado ya la desescalada, porque de ello depende "una parte de las decisiones adoptadas en el ámbito sociolaboral", como es el caso de los ERTE o de las prestaciones mejoradas para los trabajadores que han sido despedidos.

No obstante, ha apelado a la responsabilidad de todos los ciudadanos en el proceso de desescalada, que considera "más complicado" que el confinamiento, porque hay que "meter 47 millones personas en una orden ministerial" cuando "no hay dos comercios ni dos vidas iguales".

En cualquier caso, y sobre la cogobernanza planteada por Sánchez con las comunidades autónoma, Vara ha señalado que en todo el proceso habrá un "diálogo permanente", especialmente con los ministerios de Sanidad y Transición Ecológica, respectivamente.

Sobre su funcionamiento, ha dicho que aunque el mando único se mantiene bajo el control del Gobierno, y que la "decisión final" sobre el paso a las sucesivas fases depende del ministro de Sanidad, esta será "muy dialogada".

"No creo que el Gobierno vaya a hacer nada que una comunidad autónoma o no entienda o no pueda explicar", ha dicho Vara al respecto, al tiempo que ha insistido en que se va a trabajar "de manera coordinada".

SIN INVENTOS EN EDUCACIÓN

Por otro lado, y sobre la vuelta a las aulas de los alumnos, ha reconocido que "hay propuestas que no se entienden", y que "las cosas que no se entienden son muy difíciles de explicar", en referencia a la vuelta a los centros educativos.

Por tanto, espera que la ministra del ramo y los consejeros hablen para "poder acabar el curso de la mejor manera posible, dentro de que con carácter general no volverán a centros hasta septiembre".

"Todo el mundo sabe que o se vuelve o no se vuelve. Las medias tintas dan problemas", ha dicho Vara sobre la posibilidad de que algunos escolares regresen de forma voluntaria, como se ha anunciado, si bien ha señalado que los alumnos que se enfrentan a la EBAU en encuentran ante una "realidad diferente". Pero para el resto, ha indicado, "cuanto menos inventemos, mejor".

Asimismo, y sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, considera que entre esta semana y la próxima "tiene que quedar aclarado", al tiempo que ha advertido que "la escuela no es una guardería". En todo caso, ha abogado por "buscar formulas en la conciliación" que tienen más que ver con los abuelos, a los que ha definido como "cuidadores informales" de los menores, y que esta pandemia está demostrando que son "imprescindibles".

"NO DEJAR CAER A NADIE"

Fernández Vara considera que ya se ha llegado a un momento de la pandemia en el que, sin dejar de hablar del problema sanitario, hay que empezar a pensar en la recuperación económica, y que "el reparto de la carga sea proporcional a la fortaleza que cada uno tiene", con el objetivo de "no dejar caer a nadie".

Para ello, ha dicho, cuenta "con todo el mundo" para salir de esta situación "difícil y complicada", de la que espera cuanto antes poder decir que no hay fallecidos ni contagios, y que la gente ha recuperado su manera de vivir, aunque hay cosas, ha dicho, que ya no van a ser nunca igual.

Entre estos cambios se encuentran las residencias de mayores, que a partir de ahora deberán someterse a una revisión". Así, ha indicado que aunque se ha hecho un gran esfuerzo durante todos estos años, ahora se ha visto la necesidad de "meter complejidad sanitaria", lo que supondrá un incremento del coste por plaza de entre el 20 y el 30 por ciento, según ha calculado. El modelo de residencias en España tendrá que replantearse", ha remarcado.

Finalmente, y a preguntas de los medios de comunicación, ha negado que se haya saltado el confinamiento para ir a conocer a su nieta recién nacida. De esta forma, ha explicado que fue la hospital a las 6,00 horas a llevar a su mujer, en el asiento de atrás del coche, para que acompañara a su hija que acababa de ser ingresada y que se trataba de una "urgencia".

Vara, que ha asegurado que tiene "perfecta conciencia de sus obligaciones", ha asegurado que tratado de guardar el confinamiento y que por ello ha recibido "críticas por hacerlo desde el minuto uno".