Vara: Con otros tipos delictivos Puigdemont quizás estaría condenado

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este martes sobre la reforma del Código Penal que con otros tipos delictivos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont quizás podría haber sido detenido y condenado en España

"Igual si hubiéramos tenido tipos penales más homologados con Europa, Puigdemont estaba ya detenido y procesado aquí", ha señalado Fernández Vara, aunque fuera con "una pena inferior".

A pregunta de los periodistas en un foro del diario El Economista, en el que ha ofrecido la conferencia "Extremadura, tierra de oportunidades", ha recordado que los hechos que se produjeron en Cataluña ocurrieron con el Código Penal actual "y no sirvió para evitar dos referéndum ni una declaración unilateral de independencia".

Además, los que lo hicieron se fugaron "y no hemos conseguido que los detengan y los extraditen", ha agregado.

Fernández Vara ha explicado que no pertenece a la España del sí o del no y que contempla todo "con matices".

"Hay cosas que no me gustarán nunca", ha asegurado el presidente extremeño sobre el hecho de que España "dependa" de los que no lo consideran su proyecto.

Pero ha planteado que "cuál es la alternativa", ya que hay "dos bloques irreconciliables" y hay que conformar mayorías.

"Que a mí me apasione que se conformen con según que gente, no", ha aclarado Fernández Vara.