Vara asegura que es "sencillamente falso" que no haya cogido el teléfono a Arrimadas sino que ésta no le llamó a él

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que es "sencillamente falso" que no haya cogido el teléfono a la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, al tiempo que ha aseverado que ésta no le llamó a él.

"No, no, a mí Inés Arrimadas no me llamó, a mí no me llamó, llamó un responsable de prensa de su entorno a mi gabinete pero a mí no me llamó; podría haber llamado a Cayetano Polo y que le diera mi teléfono si tanto interés tenía", ha espetado Vara.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo extremeño ha explicado que cuando le "localizaron", él "ya la había (a Arrimadas) contestado en las redes y, por tanto, no insistió". Así, ha recalcado que "no es verdad" que Arrimadas le llamara sino que "llamó un responsable de prensa suyo" al gabinete de Vara para preguntar "a qué hora" podían "hablar".

"Eso de que no le he cogido el teléfono es sencillamente falso, pero como casi todo lo que se dice y casi todo lo que se hace en estos tiempos, si mienten más que corren y corren más que las liebres", ha concluido Vara.

El regidor extremeño se ha expresado así a preguntas de los periodistas, este martes durante una rueda de prensa en Mérida, sobre la llamada que Arrimadas pretendía hacerle para hablar sobre la investidura de Pedro Sánchez con acuerdos con partidos independentistas.