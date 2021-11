Vara apunta que Extremadura "de momento no" se plantea implantar el Pasaporte Covid dadas las altas tasas de vacunación

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que la comunidad extremeña "de momento no" se plantea implantar el 'pasaporte covid' dado que "no" alcanza a "adivinar la utilidad de esa medida" con las altas tasas de vacunación contra la Covid-19 que presenta el país.

A preguntas de los periodistas por el hecho de que algunas comunidades autónomas están pidiendo que se implante el 'pasaporte covid' para algunas actividades y si Extremadura se lo estaría planteando y cómo ve esta opción, Vara ha dicho que "de momento no": "lo cual no quiere decir que sea una salida airosa, ¿no? Pero sobre todo porque con las altas tasas de vacunación que tenemos en España no alcanzo a adivinar la utilidad de esa medida".

"Si cada uno de nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, oye de tu entorno más cercano de la gente que conoces, con los que te relaciones, con los que entras, con los que sales ¿conoces a muchos que no se hayan vacunado? Yo conozco a muy pocos", ha expuesto, junto con que en su entorno personal no conoce "a ninguno".

Seguidamente, ha dicho que no sabe "la utilidad de esa medida" en países como España, y "más" en regiones como Extremadura donde se tiene un porcentaje del 90 por ciento de vacunación de personas de más de 12 años.

ESTAR VIGILANTES

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo extremeño ha hecho hincapié en que se tiene que estar "muy vigilante" y "ya no tanto" a las cifras de contagio, como a las cifras de hospitalizaciones, puesto que esta última "es la que nos tiene que dar ahora la referencia".

"Y ya veremos más adelante, pero yo creo que en el futuro cercano, ya lo decía ayer José María Vergeles, no es una medida que una región que tiene a tanta gente vacunada sea realmente positiva, ni útil", ha remarcado, junto con que otra cosa es que si pasado el tiempo vieran "que efectivamente eso implicaba un elemento directo en relación con las hospitalizaciones y con las vidas", a tenor de lo cual "habría que ver qué decisiones se pueden tomar".

Y es que, para Vara, "pareciera a veces" como si los responsables públicos tuvieran la "imperiosa necesidad de estar haciendo siempre cualquier cosa para decir que estamos haciendo algo", cuando lo que se tiene que hacer "está más que dicho" y pasa por las medidas conocidas como 'las seis emes', entre las que se incluye el uso de mascarilla, mantener la distancia o la higiene de manos.

"Si al final no se trata de estarnos todos los días inventando algo, es que aunque sepamos que nos podemos juntar, que vamos a poder tener cena de empresa, vamos a poder tener reuniones en familia... tenemos que seguir pensando que el virus está ahí", ha insistido, a la vez que ha abogado por que la ciudadanía se comporte "sabiendo que el virus está presente y lo podemos coger", y que hay gente a la que le puede hacer daño o se puede transmitir a los más mayores, "y le podemos hacer daño por no cuidarlos".

Así, ha considerado que "eso es lo ideal" dado que "lo demás sigue siempre un elemento que da falsas sensaciones de seguridad", y pese a estar vacunados hay que "seguir teniendo cuidado" porque se puede "coger" y "transmitir".

Por otro lado y preguntado por el grupo de turistas holandeses que estaban alojados en Navas del Madroño (Cáceres) y que se encuentra en paradero desconocido tras haber abandonado el alojamiento en el que se encontraban, pese a que debían guardar cuarentena después de que uno de sus miembros diese positivo por Covid-19, Guillermo Fernández Vara ha reconocido que no tiene ninguna información "nueva".

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras asistir a la inauguración del II Congreso Mujer 360º en la sede de la Creex en Badajoz.