Vara apuesta por trabajar para que los independentistas sean "irrelevantes"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado su intención de trabajar para que "los independentistas sean irrelevantes" en España, mientras que el presidente regional del PP, José Antonio Monago, está "irreconocible" por sentarse "con los herederos de ETA" y con "los que quieren romper España".

De esta forma se han pronunciado Vara y Monago este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, sobre si el presidente extremeño "considera que existe un conflicto político sobre el futuro de Cataluña".

En la formulación de su pregunta, José Antonio Monago ha explicado que este año termina "entre la estupefacción y la indignación", debido a un Gobierno de España que "está negociando en estos momentos con los que quieren romper España".

Ante esta situación, Monago ha alertado de que "se pueden desmontar unos consensos que han sido esenciales para el desarrollo de este país", así como que "puede peligrar la unidad de este país y el principio de igualdad".

Y es que, según ha defendido el dirigente del PP, "amar a España no es un eslogan, ni es un titular, ni un pin en la solapa", sino que "amar a España es que se reconozca que no hay un conflicto político en Cataluña, sino un golpe de Estado".

"Lo que hay en Cataluña son unos políticos presos porque son unos delincuentes, y hay un presidente que desde hoy está inhabilitado", ha reafirmado Monago, quien ha reiterado que "no hay un conflicto político, hay un supremacismo independentista".

En este punto, Monago ha señalado que el dirigente nacional del PSOE, Pedro Sánchez, tiene el "deseo de ser presidente del Gobierno de España a cualquier precio, y por eso regatean las palabras", y "blanquean" la situación en Cataluña "diciendo que hay un conflicto político".

El dirigente regional del PP ha lamentado que en la actualidad hay un "silencio gigante de un PSOE irreconocible para una inmensa mayoría de los españoles", que están viendo "estupefactos" como los socialistas "se sientan con los herederos de ETA".

Ante esta situación, Monago ha espetado a Vara que "amar a España es decirle a su líder que por ahí no nos puede llevar al futuro de los españoles", ha concluido.

VARA ALUDE A UN PROBLEMA DE CONVIVENCIA Y POLÍTICO

En su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura ha considerado que "en Cataluña hay un gravísimo problema de corrupción, el llamado 3 por ciento que está en el origen, en parte, de los comportamientos independentistas de algunos", tras lo que ha señalado que "antes o de después, los jueces tendrán que juzgar" estos hechos.

A eso, Fernández Vara ha añadido que "en Cataluña hay un problema de convivencia", que se pudo ver este pasado miércoles, con "los alrededores del Camp Nou tomados para que se pueda jugar un mero partido de fútbol", y también existe, un "problema político", debido a que hay un Parlamento que "en vez de aprobar leyes, aprueba declaraciones de independencia".

En cualquier caso, el presidente extremeño ha considerado que el PP interpreta la situación en Cataluña "no como un problema, sino como una oportunidad para poder recoger votos en el resto de España", tras lo que ha aseverado que "ahora ya no lo van a aprovechar ustedes, lo va a aprovechar Vox, y eso no será bueno para este país".

Fernández Vara ha considerado que sigue en política para ayudar a su país e "intentar que el independentismo sea irrelevante" en España, ha reafirmado.