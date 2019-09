Fernández Vara duda si el PSOE mejorará sus resultados y asegura que las elecciones no son buenas para nadie

El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha admitido este lunes sus dudas sobre si el PSOE mejoraría su resultado en una repetición de elecciones el próximo mes de noviembre y ha manifestado que los políticos no pueden acostumbrar a los ciudadanos a ir siempre a unos nuevos comicios.

"No tengo ni idea si al PSOE le va a ir mejor en nuevas elecciones, supongo que la ciudadanía sabe valorar el momento en el que estamos y que de ahí salga algo más manejable de lo que hay", ha expresado Fernández Vara en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha añadido que una repetición electoral "no es bueno para nadie".

"La gente está muy cansada y no ven que volver a las urnas vaya a ser bueno para nadie", ha asegurado el presidente de Extremadura, que considera que movilizar un electorado para alcanzar cuotas de participación por encima del 70 por ciento "es más fácil hacerlo en condiciones normales" y no "cuando uno lleva votando cuatro veces en un año".

Así, ha reiterado que no tiene ninguna percepción clara sobre lo que pasará si se repiten las elecciones, pero ha denunciado que los políticos no pueden acostumbrar a los ciudadanos a ir siempre a nuevas elecciones si no se ponen de acuerdo.

"No nos podemos acostumbrar a que tenemos que ir siempre a la tercera, como nos acostumbremos malo", ha señalado Fernández Vara.

"ES FUNDAMENTAL UN GOBIERNO DEL PSOE SIN INDEPENDENTISTAS"

Por otro lado, Fernández Vara ha extendido la culpa del bloqueo político a PP, Ciudadanos y Podemos, a los que afea que no hayan antepuesto los intereses generales a los suyos particulares para facilitar un gobierno del PSOE. "Aquí hay una responsabilidad muy compartida y cuando uno se instala en el 'no' por el 'no' de ninguna manera es posible tener gobierno", ha denunciado.

Así, ha señalado que la solución "ideal" habría sido formar un gobierno del PSOE con la fuerza que sumara mayoría absoluta, en referencia a Ciudadanos.

"Me gustaría que en España se permitiera un gobierno del PSOE y que los independentistas fueran irrelevantes", ha expresado Fernández Vara, y ha recordado que la suma de PSOE y Podemos tampoco da "la máxima estabilidad".

"Yo no me desdigo de que hubiera preferido que hubiera habido un gobierno ya", ha afirmado el presidente de Extremadura, que considera que hubiera sido más fácil que el resto de fuerzas parlamentarias hubieran facilitado un gobierno, para después, seguir negociando desde el Congreso.