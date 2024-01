Vaquero: La ley de amnistía "sale adelante por el apoyo del PSOE, los herederos de ETA y los independentistas"

La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este martes que la ley de amnistía, que vota este martes el Congreso de los Diputados, "sale adelante por el apoyo del PSOE y los herederos de ETA y los independentistas".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha señalado que "Junts sigue con el chantaje a Sánchez" y ha añadido que la ley de amnistía es "el ataque más ignominioso y repugnante a la memoria y la dignidad de todas las víctimas que durante décadas han sido asesinadas por ETA".

Ha manifestado que esta ley recibirá el apoyo de "quienes dieron un golpe de estado en Cataluña" y constituye "un ataque a los valores democráticos, la confrontación de la sociedad catalana con el resto de los españoles", y ha agregado que "Puigdemont abandonó España para no rendir cuentas a la justicia" y que Pedro Sánchez "tiene como rehenes a los españoles para mantenerse en el poder".

Mar Vaquero ha preguntado a la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, y a los representantes del PSOE Aragón "si creen que van a poder mirar a los ojos a las familias, los padres, los hijos y los hermanos de los asesinados en el cuartel de la avenida Cataluña, del atentado de San Juan de los Panetes, del caso del presidente del PP Manuel Giménez Abad".

Asimismo, ha preguntado a la portavoz parlamentaria del PSOE regional, Mayte Pérez, "qué piensa sobre la ley de amnistía", y ha aseverado que "para el PP y la mayoría de los españoles no hay terrorismo del bueno y del malo, no se puede relativizar bajo ninguna de las maneras", enfatizando: "No hay nada que pueda justificar esta sumisión y traición del Gobierno de Sánchez a todas las víctimas de cualquier tipo de terrorismo".