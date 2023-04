Vaquero (PP): "Lambán tiene mala conciencia con las políticas de mayores y por eso viene ahora con anuncios"

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado, con motivo del anuncio del presidente autonómico, el socialista Javier Lambán, de poner en marcha una consejería de Soledad y Políticas Sociales, si resulta reelegido en las elecciones del próximo 28 de mayo, que esta propuesta responde a que tiene "mala conciencia con las políticas de mayores".

En una nota de prensa, Vaquero ha esgrimido que Lambán lleva ocho años al frente del Gobierno de Aragón "y, en ningún momento, los mayores han sido una prioridad, ni para él, ni para su gobierno, por eso tiene mala conciencia en lo que se refiere a las políticas de mayores, que trata de lavar ahora con anuncios y propaganda".

Ha abundado al señalar: "Ahora, solo por urgencia electoral, se permite afirmar que los mayores son su prioridad. Son precisamente nuestros mayores quienes más duramente han sufrido las consecuencias de la mala gestión de este presidente y su cuatripartito", ha asegurado Vaquero.

En este sentido, la portavoz 'popular' le ha recordado a Lambán que durante la pandemia "los mayores fueron los grandes olvidados por su gobierno y lo más desprotegidos" y "Aragón fue la Comunidad donde más fallecidos hubo en las residencias, a la falta material se unió la falta de personal".

Además, ha continuado, su gobierno "también tiene el dudoso honor de haber sido el único que no aprobó ninguna ayuda para las residencias tras la COVID, les prometió una ayuda de 3,5 millones que nunca llegó".

"Por si fuera poco, el deterioro al que su gobierno ha sometido los servicios públicos tiene una incidencia especialmente grave en nuestros mayores, que tienen problemas para conseguir una cita médica, ven como sus operaciones se demoran y, especialmente, en el medio rural, tienen problemas de transporte por el déficit de nuestras carreteras y ahora también tienen miedo de ponerse enfermos por la noche y necesitar una ambulancia que no llega", ha expuesto Vaquero.

HECHOS

La portavoz 'popular' le ha dicho a Lambán que en política los compromisos y las prioridades se demuestran con hechos y no con anuncios que luego no se cumplen y "los hechos nos dicen que Aragón, con Lambán en el gobierno, es la segunda comunidad que menos dinero dedica a políticas sociales, solo por detrás de Baleares. El peso de las política sociales en el presupuesto es del 6% y son datos del Ministerio de Hacienda no del Partido Popular", ha afirmado.

Por todo ello, Vaquero ha considerado que cada anuncio que hace el presidente autonómico "le pone en evidencia, primero porque anuncia lo que no ha hecho en ocho años y, en segundo lugar, porque promete cifras millonarias que no ha sido capaz de ejecutar. Todo esto evidencia que es un político sin credibilidad", ha concluido.