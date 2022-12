Vaquero (PP) dice que Lambán solo se preocupa del cuatripartito y que "engaña" a los aragoneses

La portavoz del PP Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este sábado que el presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, solo se preocupa del cuatripartito y "engaña" a los aragoneses.

Tras el discurso de fin de año de Lambán, la portavoz de los populares ha dicho que Lambán termina el año "haciendo de los aragoneses los españoles que más impuestos pagan y los que peores servicios reciben", poniendo de ejemplo las listas de espera, las carreteras y "la falta de ayudas para familias, empresas y autónomos".

Así, ha considerado Vaquero, el presidente del Gobierno regional "vuelve a engañar con promesas que sabe que es incapaz de cumplir". También ha dicho que "los aragoneses no se merecen un Gobierno que, además de aprovecharse de su trabajo y esfuerzo, está poniendo en riesgo todos los días los servicios públicos", mencionando el caso de la sanidad.

Asimismo, ha expresado que Lambán no da soluciones para las familias que no llegan a final de mes, el medio rural, los autónomos, las empresas y los trabajadores. Le ha exigido que deje de hacer anuncios y no empeore las cosas hasta mayo, "cuando los aragoneses digan que el PSOE y sus socios no son de fiar".